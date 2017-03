Để hạn chế tối đa các vấn đề trên, người dùng hãy áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để bảo mật cho router.

1. Thiết lập danh sách các thiết bị được phép sử dụng Wi-Fi

Đây là cách dễ nhất để không bị người khác xài ké Wi-Fi. Mỗi thiết bị đều có một địa chỉ MAC duy nhất, do đó bạn có thể tận dụng đặc điểm này để đưa nó vào danh sách cho phép truy cập mạng.

Đầu tiên, bạn hãy tải về phần mềm Wireless Network Watcher (http://goo.gl/zyRrA - máy tính) hoặc Fing (https://goo.gl/CbUuM - smartphone) để lấy địa chỉ MAC của các thiết bị lạ.

Khi đã có địa chỉ MAC, bạn hãy đăng nhập vào router, tìm đến mục Basic Settings > Wireless LAN > Mac Filtering > Enable. Dán địa chỉ MAC vào đây và lựa chọn phương thức Block All (chặn tất cả địa chỉ Mac trong danh sách này) hoặc Allow All (cho phép những thiết bị có địa chỉ Mac trong đây được truy cập mạng) rồi nhấn Apply Config để lưu lại.



Lọc địa chỉ MAC để tránh người khác xài ké Wi-Fi. Ảnh: MH

2. Mã hóa Wi-Fi

Phần Security Mode chính là nơi để bạn thay đổi chế độ mã hóa Wi-Fi, nếu đang sử dụng các chế độ mã hóa cũ như WPA hoặc WEP thì bạn hãy ngay lập tức chuyển sang WPA2 để được an toàn hơn.

Rất đơn giản, người dùng chỉ cần đăng nhập vào router theo địa chỉ 192.168.1.1 thông qua trình duyệt, sau đó tìm đến phần Security Mode và thao tác. Lưu ý, tên các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào từng dòng router.

Cuối cùng, bạn cũng nên đặt lại mật khẩu với độ dài thấp nhất là tám ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt.



Thay đổi chế độ bảo mật sang WPA2 để được an toàn hơn. Ảnh: Internet

3. Vô hiệu hóa Guest Networks

Guest Network (tạm dịch là mạng lưới dành cho khách), cho phép người sử dụng chia sẻ khả năng kết nối Internet cho người khác mà không cần cung cấp mật khẩu.

Mặc dù điều này có thể có lợi cho một doanh nghiệp nhưng nó không thật sự hữu ích đối với người dùng cá nhân, do đó bạn có thể vô hiệu hóa chế độ này trong lúc cấu hình router.

4. Ẩn tên mạng (SSID)

Nếu hàng xóm muốn xin xài ké mạng nhưng bạn lại không thể từ chối vì nếu cho sử dụng thì tốc độ sẽ bị chậm hẳn đi, bên cạnh đó, nhiều router cũng không được trang bị tính năng QoS để hạn chế băng thông nên cách đơn giản nhất để là ẩn đi tên mạng (SSID), việc này phần nào cũng sẽ giúp bạn tránh được con mắt tò mò của người khác.



Ẩn tên mạng Wi-Fi cũng là cách tốt nhất để không bị hack. Ảnh: MH

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào router bằng mật khẩu mà nhà mạng cung cấp. Sau đó tìm đến mục Basic Settings > Wireless LAN > SSID Settings, kích vào nút Modify và đánh dấu chọn vào ô Enabled tại phần Hidden SSID. Cũng có nhiều thiết bị sẽ đặt tính năng này trong mục Wireless Connection > Enable Hidden Wireless,… Cuối cùng, nhấn Apply Config để lưu lại.





MINH HOÀNG