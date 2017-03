Graph Search là một công cụ tìm kiếm mới của Facebook cho phép bạn tìm kiếm về con người, tranh ảnh, địa danh và mối quan tâm của những người liên quan tới bạn trên Facebook. Tìm hiểu thêm về Graph Search tại đây.

Facebook bắt đầu tung ra công cụ tìm kiếm Graph Search bản beta cho người dùng tại Mỹ. Hiện tại, Graph Search chỉ có phiên bản tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký dùng thử Graph Search bản beta (Nhấn vào nút "Try Graph Search" để đăng ký). Một đại diện của Facebook cho biết, trong thời gian tới, tính năng này sẽ hỗ trợ đa ngôn ngữ và hoạt động với người dùng ở nhiều quốc gia hơn.

Dưới đây là 4 thao tác tìm kiếm hữu ích bạn có thể thực hiện với Graph Search Beta.

1. Thử các phép tìm kiếm gợi ý

Khi Graph Search hoạt động, bạn sẽ nhận ra trang Facebook Timeline của mình trông hơi khác một chút. Ở phía trên cùng trang Facebook sẽ xuất hiện ô tìm kiếm với lời mời “Search for People, Places and Things”.

Trước khi bắt đầu tìm kiếm, bạn phải nhấp chuột vào thanh tìm kiếm. Thao tác này sẽ mở ra một menu (trình đơn) xổ xuống, gợi ý một số loại tìm kiếm mà bạn có thể quan tâm. Ví dụ: People I may know (những người tôi có thể biết); My friends (bạn bè của tôi); Photos of my Friends (tranh ảnh của bạn bè tôi); Music my friends like (nhạc bạn bè tôi thích); Movies my friends like (những bộ phim bạn bè tôi thích); Restaurants nearby (các nhà hàng ở gần); Games my friends play (game bạn bè tôi chơi); Photo I have liked (những bức ảnh tôi thích).

2. Tìm kiếm bạn bè mới

Bạn có thể tìm kiếm những người bạn mới bằng các cụm từ tìm kiếm như “My friends of friends that are single” (những người là bạn của bạn bè tôi và vẫn còn độc thân); “Friends of friends that live in Hanoi, Vietnam” (những người là bạn của bạn bè tôi đang sống ở Hà Nội, Việt Nam”…

Dựa trên những dữ liệu thu thập được từ lịch sử dùng mạng xã hội của bạn, Facebook sẽ đưa ra nhiều gợi ý tìm kiếm bạn bè hơn. Ví dụ, “Females who work at ABC” (những người phụ nữ làm việc tại ABC, với ABC là tên công ty của bạn).

3. Nghiên cứu về địa điểm du lịch

Bạn chuẩn bị đi nghỉ và muốn tham khảo ảnh chụp của người khác tại địa điểm đó? Hãy tìm kiếm với cụm từ “Photos taken in [địa điểm]”, trong đó “địa điểm” là nơi bạn chuẩn bị đến. Graph Search sẽ cho bạn thấy những bức ảnh do bạn bè của bạn hoặc bạn của bạn bè đã chụp tại địa điểm ấy. Bạn có thể xem, nhấn “Like” (yêu thích) hoặc bình luận về ảnh.

Bạn cũng có thể tìm ảnh với yêu cầu cụ thể hơn. Hãy di chuyển chuột lên trên hộp “Refine This Search” ở góc trên cùng bên phải. Một menu sẽ xuất hiện, cho phép bạn thu hẹp các kết quả tìm kiếm bằng cách chọn:

“Photos of” : Tìm kiếm ảnh có người bạn nào đó được “tag” vào. Từ nút “Add” xổ xuống, hãy chọn My Friends (bạn bè của tôi); My Family (gia đình tôi); Pages I like (những trang tôi thích); hoặc chọn một người bạn cụ thể trên Facebook.

“Locations”: Tìm kiếm ảnh chụp tại một địa điểm.

“Date Takes”: Tìm ảnh chụp vào một ngày cụ thể.

“Commented on by”: Tìm ảnh được bình luận bởi người bạn nào đó.

“Liked by”: Tìm ảnh được người bạn nào đó nhấn “Like”.

“Photos by”: Tìm ảnh đăng lên bởi người nào đó.

4. Tìm kiếm nhạc, phim, game hoặc sách được bạn bè yêu thích

Bằng cách tìm kiếm với các cụm từ “Movies my friends like” (phim bạn bè tôi thích); “Music my friends like” (nhạc bạn bè tôi thích); “Books my friends like” (sách bạn bè tôi thích); “Games my Friends like” (game bạn bè tôi thích)… bạn có thể biết về sở thích của những người mình kết bạn trên Facebook, từ đó tham khảo về những bộ phim nên xem, những cuốn sách nên đọc…

Theo Phạm Duyên (ICTnews / LaptopMag)