Khi bạn click vào phím Home của iPhone 1 lần (và chắc chắn nhiều người vẫn thường click vào đó một lần, và cảm thấy thế là đủ), bạn sẽ được trở về màn hình chủ. Nhưng bấm vào đó 2 lần, bạn sẽ thấy thanh đa tác vụ của iPhone xuất hiện ở phía dưới cùng màn hình. Song điều gì xảy ra khi bạn nhấn vào phím Home 3 lần?



Trước tiên, hãy vào Settings, General, Accessibility, sau đó cuộn xuống phía dưới cho đến nhãn “Triple-click Home”. Thông thường, nhãn này hay bị mặc định “Off”. Giờ hãy phiêu lưu một tí, nhấn sang “On”, để kích hoạt các tính năng mới khi bạn bấm 3 lần vào phím Home.



Bạn sẽ thấy hiện lên 4 hoạt động mà iPhone có thể thực hiện khi bạn bấm 3 lần vào phím Home. Chúng bao gồm:

Bật VoiceOver: Chọn chức năng nay, iPhone sẽ chuyển qua chế độ đọc to các trang web, email và nhãn điều hướng trên màn hình cảm ứng của nó. Chức năng này sẽ rất tốt với những người dùng iPhone mắt kém.



Bật White on Black: ở chế độ này, iPhone sẽ chuyển màu trên màn hình, kết quả là màn hình iPhone của bạn có thể hiện chữ màu trắng trên nền đen trong email, tin nhắn và các trang web. Tuy nhiên, nó không dừng lại ở đó, bạn có thể tải về một màn hình chủ trắng-đen rất cá tính, thời trang. Chức năng này có vẻ thú vị với những người dùng tinh nghịch, trẻ trung.



Bật Zoom: Bạn phải căng mắt ra mới đọc được những con chữ bé xíu trên màn hình iPHone. Hãy bật chức năng Zoom để phóng to màn hình. Và bạn chỉ việc vỗ vào màn hình bằng 3 ngón tay, màn hình sẽ tự phóng to.



Bật AssistiveTouch: kích hoạt chế độ này cho phép bạn “kéo” hoặc “lướt” màn hình, thậm chí “lắc” điện thoại. Nhưng thực ra, bạn không hề phải kéo, lướt, lắc gì cả. Đây là một tính năng cần thiết cho những ai không quen dùng đầy đủ các ngón tay hay có khuyết tật ở ngón tay.

(Theo XHTT / VNN)