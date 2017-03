1. Scribe

Nếu bạn có một blog hay một website thường xuyên phải cập nhật thì một trong những thứ quan trọng nhất sẽ là nội dung. Có rất nhiều ứng dụng bạn có thể dùng để soạn thảo nội dung, cả những ứng dụng trên máy tính và ứng dụng trực tuyến trên web. Google cung cấp nhiều công cụ soạn thảo trong đó khá thú vị là Google Scribe (http://scribe.googlelabs.com/).

Google Scribe cung cấp một giao diện khá đơn giản cho phép bạn soạn thảo nội dung trên đó. Tính năng đặc biệt và thú vị nhất của dịch vụ là khả năng gợi ý và tự động hoàn thiện từ (word completion). Khi bạn bắt đầu gõ một từ gì đó Google Scribe sẽ hiển thị các gợi ý về từ bạn đang gõ hoặc về từ kế tiếp bạn sẽ gõ. Bạn có thể lựa chọn từ mà dịch vụ gợi ý bằng cách nhấn phím cách (spacebar). Hiện tại tính năng này hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có cả Tiếng Việt.

Tuy vậy Google Scribe vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Ví dụ như bạn không thể lưu được văn bản vào một nơi nào đó. Hi vọng rằng sắp tới Google sẽ tích hợp dịch vụ này vào trong Google Docs để nó trở thành một dịch vụ hoàn thiện hơn nữa.

2. Correlate

Khi bạn chuẩn bị một nội dung nào đó, bạn sẽ phải quan tâm đến việc sử dụng các từ khóa để làm sao người dùng dễ dàng tìm ra bài viết của bạn trong kết quả tìm kiếm. Và để tìm hiểu xem nên dùng từ khóa nào, chúng ta hay sử dụng Google Trends để đánh giá mức độ phổ biến của một từ khóa. Tuy nhiên Google còn có một công cụ hữu hiệu hơn thế, đó là Googel Correlate (http://correlate.googlelabs.com/).

Với một từ khóa Google Correlate sẽ cung cấp cho bạn những cụm từ tương tự mà người dùng cũng hay tìm kiếm. Ví dụ khi nhập vào từ khóa rainfall (lượng mưa), Google Correlate sẽ cho ra danh sách các từ khóa: như rainfall record, rain record … có mức độ tìm kiếm gần giống như từ khóa ban đầu.

Sử dụng công cụ này sẽ giúp bạn hiểu được người dùng đang tìm kiếm điều gì liên quan đến nội dung trang web của bạn.

3. Page Speed

Một trong những yếu tố mà Google dùng để đánh giá thứ hạng (rank) của một trang web là tốc độ tải của trang đó. Nếu trang của bạn mất nhiều thời gian tải về thì sẽ bị đánh giá thứ hạng thấp hơn so với một trang cùng nội dung nhưng tốc độ tải nhanh hơn.

Dịch vụ Page speed (http://pagespeed.googlelabs.com/) sẽ cho phép bạn kiểm thử tốc độ tải về đồng thời nó cũng chỉ ra các vấn đề ảnh hưởng đến tốc độ trong trang web của bạn.

4. Follow Finder

Một việc không kém phần quan trọng là làm sao để lôi kéo người dùng đến với website của bạn. Nếu trang web của bạn có nội dung hấp dẫn và có thứ hạng tìm kiếm tốt thì việc này sẽ không phải là vấn đề. Bởi hiện nay rất nhiều người dùng tìm kiếm nội dung thông qua các trang mạng xã hội như Twitter.

Followfinder (http://followfinder.googlelabs.com/ ) là một công cụ nhỏ của Google giúp người tìm ra những nội dung để theo đuôi trong Twitter. Ví dụ như bạn đang theo đuôi trang ICTnews và PCWorld thì Followfinder sẽ gợi ý cho bạn trang PCmag bởi có nhiều người theo đuôi 2 trang ICTnews và PCWorld cũng theo đuôi trang PCmag.

Followfinder sẽ cung cấp cho bạn danh sách 4 người mà bạn có thể quan tâm (Tweeps you might like) và danh sách 4 người có sở thích theo đuôi gần giống như bạn (Tweeps with similar followers).

Trên đây là 4 ứng dụng tương đối đơn giản nhưng khá hữu ích trong việc làm tăng thêm giá trị cho trang web của bạn.

Theo Hoài Nam (ICTnews / Maketecheasier)