Để lấy lại dung lượng lưu trữ và giúp smartphone hoạt động mượt mà hơn, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ ngay sau đây.

1. Gỡ bỏ các ứng dụng dư thừa

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng System App Remover tại địa chỉ http://bit.ly/stremover, yêu cầu thiết bị đã root trước đó, nếu chưa, người dùng có thể tham khảo một số phần mềm hỗ trợ root smartphone như KingRoot, SuperSU...





Những ứng dụng có ghi chú Could remove đồng nghĩa với việc bạn có thể gỡ bỏ. Ngược lại, bạn hãy hạn chế tác động lên các ứng dụng có ghi chú Key module hoặc Should keep. Cuối cùng, bạn chỉ cần đánh dấu chọn vào các ứng dụng dư thừa rồi nhấn Uninstall để gỡ bỏ khỏi hệ thống.

Lưu ý, đối với các thiết bị chưa root, bạn có thể tải về phần mềm Debloater tại địa chỉ http://bit.ly/debloater-xda, tương thích Windows và Mac. Khi hoàn tất, bạn hãy kết nối smartphone vào máy tính, đồng thời truy cập vào Settings (cài đặt) > Developer options (tùy chọn nhà phát triển) và kích hoạt tùy chọn USB debugging (gỡ lỗi USB).





Tiếp theo, bạn nhấn vào nút Read Phone Packages để liệt kê các gói ứng dụng được cài đặt trên smartphone, sau đó đánh dấu chọn vào các ứng dụng cần xóa rồi nhấn Apply.

Lưu ý, nếu không muốn root máy, bạn chỉ cần vào Settings (cài đặt) > Apps (ứng dụng), chọn các ứng dụng cần vô hiệu hóa rồi nhấn Disable (tắt). Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.





2. Thay thế các ứng dụng mặc định trên smartphone

Ứng dụng nhắn tin mặc định trên smartphone Android thường không có nhiều tính năng, do đó, việc cài đặt thêm các ứng dụng của bên thứ ba là điều nên làm. Đơn cử như QKSMS, Textra SMS… Đa số các ứng dụng này đều là mã nguồn mở, minh bạch về mọi thứ và cho phép người dùng kiểm soát quyền riêng tư tốt hơn.





Ví dụ, QKSMS cho phép người dùng tùy ý mọi thứ bằng cách chọn một trong các chủ đề có sẵn hoặc thay đổi giao diện cuộc hội thoại theo từng trường hợp cụ thể. Trong khi đó, Textra SMS hỗ trợ các tính năng như lịch gửi tin nhắn, chặn tin nhắn rác…

Chrome là trình duyệt web phổ biến nhất trên thế giới, tuy nhiên, tốc độ duyệt web đang giảm dần theo thời gian. Lúc này, Brave sẽ là lựa chọn thay thế tốt nhất dành cho bạn. Trình duyệt này cũng được xây dựng dựa trên mã nguồn mở Chromium, nhưng tốc độ lướt web lại nhỉ hơn Google Chrome. Brave chỉ tích hợp một vài tính năng bổ sung, trong đó hữu ích nhất phải kể đến Shields, hỗ trợ ngăn chặn các tập lệnh, cookies của bên thứ ba và bảo vệ vân tay.

Nếu thiết bị đang chạy Android gốc, bạn sẽ được sử dụng Google Camera. Tuy nhiên, đa số các smartphone hiện nay đều chỉ được cài đặt ứng dụng camera của nhà sản xuất điện thoại, do đó sẽ không có nhiều tính năng và ít tùy chỉnh. Để khắc phục việc này, bạn có thể tải về file cài đặt Google Camera dưới dạng .APK trên AppMirror hoặc cài đặt Camera Zoom FX trên Google Play. Đây là một trong những ứng dụng camera tốt nhất trên cả Android lẫn iOS.

Ngoài tốc độ chụp, Camera Zoom FX còn cung cấp nhiều chế độ chụp, khả năng chụp ảnh RAW, công cụ chỉnh sửa ảnh phong phú, xóa phông, chế độ chụp liên tục và hàng trăm hiệu ứng khác. Nếu muốn sử dụng thêm các tính năng nâng cao, bạn cần trả 4 USD để nâng cấp lên bản Pro.

3. Mang tính năng bảo mật khuôn mặt lên mọi smartphone

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng IObit AppLock cho smartphone tại địa chỉ http://bit.ly/iobit-applock, tương thích với các thiết bị chạy Android 4.0.3 trở lên. Nếu là lần đầu tiên sử dụng, IObit AppLock sẽ yêu cầu người dùng thiết lập hình vẽ (pattern) hoặc mã PIN dùng để mở khóa ứng dụng. Trong cửa sổ tiếp theo, bạn hãy bấm nút Bind để bổ sung email dự phòng nhằm khôi phục mật khẩu khi lỡ quên.





Để bảo vệ các ứng dụng quan trọng như email, tin nhắn, Facebook… bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng ổ khóa ở ngay bên cạnh và làm theo các bước hướng dẫn để cấp quyền. Phần Locked Apps sẽ là nơi hiển thị danh sách ứng dụng đang được bảo vệ. Nếu muốn tăng thêm phần bảo mật, bạn có thể kích hoạt thêm tính năng mã hóa thông báo hoặc khóa ứng dụng bằng khuôn mặt thông qua các biểu tượng tương ứng trên màn hình chính.

Nếu muốn bảo vệ ứng dụng bằng khuôn mặt, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn Face Lock > Start > Enable Now, sau đó cấp quyền truy cập camera và làm theo các bước hướng dẫn. Nếu muốn sử dụng thêm các tính năng nâng cao, bạn cần phải nâng cấp lên phiên bản trả phí với mức giá 2,99 USD (khoảng 85.000 đồng).





Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG