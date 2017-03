(PL)- Đối với người dùng smartphone, việc truy cập Internet bằng Wi-Fi là hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, thực tế đôi khi người dùng phải đau đầu vì các lỗi từ hệ thống kết nối Internet này. Các lỗi thường phát sinh cụ thể như Wi-Fi chập chờn, không bắt được tín hiệu, có kết nối Wi-Fi mà không vào mạng được… Tuy nhiên, nếu biết cách thì người dùng vẫn có thể xử lý các lỗi này hết sức đơn giản.

Lỗi smartphone kết nối Wi-Fi chập chờn

Nguyên nhân của lỗi này có thể do bạn đã bật chức năng tiết kiệm pin trên điện thoại. Lỗi này cũng có thể gặp khi thiết bị của bạn đang khóa, khi đó Wi-Fi sẽ được đặt ở chế độ nghỉ và sẽ khởi động lại chậm khi bạn mở khóa máy lên.

Để xử lý tình trạng này, bạn vào Settings > Wi-Fi > Advanced > chọn Keep Wi-Fi on during sleep > chọn Always (luôn luôn giữ Wi-Fi khi máy đang ở chế độ ngủ).

Lỗi kết nối Wi-Fi được vài phút rớt mạng

Đầu tiên bạn vào CH Play tìm và tải phần mềm mang tên Wi-Fi Fixer, sau đó bạn phải khởi động lại router Wi-Fi. Chạy ứng dụng Wi-Fi Fixer lên, ứng dụng sẽ reset các file hệ thống Wi-Fi và các dịch vụ giúp người dùng kết nối tới mạng và lấy địa chỉ IP.

Kết nối được Wi-Fi nhưng không vào mạng được

Lỗi này thường xảy ra do smartphone có thể bị trùng IP hoặc không nhận được IP, hoặc có thể do cấu hình DNS sai, Gateway không đúng. Với lỗi này, đầu tiên các bạn hãy chắc chắn rằng chỉ có mỗi smartphone bạn bị lỗi trong khi các thiết bị khác vẫn dùng được. Kế đến các bạn vào phần Settings > Wi-Fi > bấm giữ địa chỉ mạng đang kết nối chọn Modify network config > đánh dấu Show advanced options > IP Settings và chọn Static > Tới đây bạn có thể đặt lại địa chỉ IP của mạng bạn đang dùng, đặt lại Gateway, DNS và chọn Save.

Ngoài ra, với các lỗi đơn giản hơn, bạn có thể chọn quên và đặt lại password, khi đó hệ thống Wi-Fi của bạn sẽ được khôi phục lại như lúc đầu.

TRẦN LÂM