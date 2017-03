AVG là hãng bảo mật nổi tiếng với công cụ diệt virus miễn phí AVG Antivirus Free Edition. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có cơ hội sử dụng gói bảo mật AVG Internet Security 2011 với hạn dùng lên đến 3 tháng, thay vì 1 tháng dùng thử như mặc định.





Internet Security 2011 là gói phần mềm bảo mật cung cấp đầy đủ các chức năng bảo mật cần thiết, bao gồm chế độ bảo mật nhiều lớp, giúp bảo vệ người dùng an toàn hơn trên thế giới online, người dùng không phải lo lắng về virus, phần mềm gián điệp, spam email, các trang web lừa đảo hay hacker…





Với ưu điểm không tiêu thụ nhiều tài nguyên hệ thống, AVG Internet Security là gói bảo mật được đánh giá cao về độ an toàn và hiệu suất của cả các chuyên gia lẫn người sử dụng.





Hiện có hơn 110 triệu người sử dụng các sản phẩm bảo mật của AVG trên toàn thế giới.

Những tính năng nổi bật của gói phần mềm AVG Internet Security 2011:





- Kết hợp công nghệ điện toán đám mây vào chức năng diệt virus và phần mềm gây hại, giúp nhanh chóng nhận diện và loại bỏ những loại virus mới nhất vừa xuất hiện.





- Tính năng AVG Smart Scanning giúp chức năng quét trên AVG Internet Security diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn. Theo AVG, gói bảo mật của mình có tốc độ quét nhanh gấp 3 lần các phiên bản khác mà không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu suất của máy tính.





- Tường lửa AVG Firewall và tính năng AVG Identity Protection cung cấp 2 lớp bảo vệ, giúp dữ liệu và thông tin cá nhân của người dùng được bảo vệ an toàn, chắc chắn hơn.





- Tính năng AVG Online Shield giúp download và chia sẻ file an toàn hơn mà không sợ download nhầm những file có chứa mã độc. Người dùng cũng sẽ được bảo vệ khi chia sẻ file qua các phần mềm chat.





- Tính năng AVG Anti-Spam giúp ngăn chặn thư rác và spam hiệu quả.



- Với sự nở rộ của lừa đảo qua các mạng xã hội, tính năng AVG Social Networking Protection giúp kiểm tra sự an toàn của các đường link trên mạng xã hội như Facebook hay My Space, giúp người dùng và bạn bè được an toàn hơn.





Kéo dài thời gian dùng thử phần mềm:





Mặc định, AVG Internet Security 2011 có giá 55 USD cho 1 năm sử dụng. Phiên bản thử nghiệm chỉ có thời hạn 1 tháng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn gấp 3 thời gian sử dụng của AVG Internet Security 2011.





- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây (Bao gồm phiên bản 32-bit và 64-bit)





- Tiếp theo truy cập vào đây . Tại khung đầu tiên của hộp thoại đăng ký, bạn điền ZIMAZAVG, ở các khung bên dưới, bạn điền theo như hình minh họa.





Đánh dấu vào tùy chọn rồi nhấn nút màu xanh ở dưới.

- Chờ trong giây lát, 1 email được gửi đến từ AVG với tiêu đề Lista wysyłkowa AVG, trong đó có chứa đường link xác nhận.





Lưu ý: bạn nên kiểm tra cả mục Spam (trên Gmail) và Bulk (trên Yahoo! Mail) để đề phòng trường hợp email bị thất lạc và nhận nhầm là thư rác.



- Sau khi nhấn vào đường link xác nhận ở trên, 1 email khác được gửi đến, trong đó có chứa đoạn mã kích hoạt phần mềm và link download phần mềm. Tuy nhiên đây là link download bằng tiếng Phần Lan. Bạn nên sử dụng link download được cung cấp ở đầu bài để sử dụng phần mềm bằng tiếng Anh.





Hướng dẫn cài đặt phần mềm:





Tiến hành cài đặt phần mềm như bình thường. Tại bước thứ 2 khi yêu cầu điền mã bản quyền, bạn sử dụng đoạn mã bản quyền đã có được ở trên để điền vào khung.

Tại bước tiếp sau, phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt Gadget của AVG Internet Security hay không. Nếu có, một gadget (giao diện rút gọn) của phần mềm sẽ hiển thị tình trạng trên thanh sidebar của Windows (chỉ bao gồm Windows Vista và 7). Bỏ đánh dấu ở tùy chọn nếu bạn không muốn hiển thị gadget này.





Nhấn Next để tiếp tục.

Tại bước tiếp theo, phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt thêm thanh toolbar AVG cho trình duyệt web, và đổi công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt web thành công cụ tìm kiếm của AVG hay không. Bạn nên bỏ đi đánh dấu cả ở 2 tùy chọn này để không cài đặt và thay đổi gì thêm.





Bước cuối cùng, phần mềm sẽ hỏi bạn có muốn đăng ký 1 tài khoản AVG để nhận thông tin cập nhật và khuyến mãi từ AVG hay không. Bỏ qua bước này và nhấn nút Restart Now để khởi động lại hệ thống.

Sau khi khởi động, hệ thống của bạn đã được bảo vệ an toàn với AVG Internet Security 2011 trong vòng 3 tháng.





Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)