1. Sử dụng Device Manager

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy nhấp phải chuột vào My Computer (hoặc This PC) và chọn Manage > Device Manager > Ports.



Điều chỉnh các thông số trên cổng kết nối.

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần nhấp đôi vào mục Communications Ports, trong cửa sổ mới xuất hiện, bạn hãy chuyển sang thể Port Settings. Thiết lập tùy chọn Bits per second ở mức tối đa (tức 128000) và mục Flow control là Hardware.

- Bước 3: Cuối cùng, bạn chỉ cần khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi.



Thiết lập thông số như trong ảnh.

2. Sử dụng băng thông dự trữ

Mặc định, máy tính sẽ dự trữ khoảng 20%-30% băng thông trên tổng tốc độ của một kết nối. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng hết công suất, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Windows + R, gõ từ khóa gpedit.msc và nhấn Enter để mở Group Policy.

- Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy truy cập vào đường dẫn Computer Configuration > Adminitrative Templates > Network > QoS Packet Scheduler.



Sử dụng toàn bộ băng thông dự phòng.

- Bước 3: Trong khung nhỏ bên phải, người dùng chỉ cần nhấp đôi vào mục Limit reservable bandwidth, sau đó thiết lập thành Enable > Apply > OK (mặc định sẽ là Not configured). Thao tác này sẽ giúp tăng tốc Internet nhanh hơn 20%-30% so với bình thường.

Xem thêm: Thủ thuật tăng tốc Wi-Fi chỉ với một cú chạm - Thay vì phải ngồi dò tìm nguyên nhân, bạn chỉ cần cài đặt tiện ích Internet Speed Master để ứng dụng tự động tinh chỉnh và vá lỗi hệ thống trong phần cấu hình TCP/IP.

3. Quản lý bộ nhớ cache

Caches là những dữ liệu tạm thời, được tạo ra khi bạn sử dụng trình duyệt Google Chrome, Firefox, Internet Explorer… để lướt web. Về cơ bản, bộ nhớ cache sẽ giúp tăng tốc độ mở trang web, tuy nhiên trong một số trường hợp, nó lại là nguyên nhân làm chậm tốc độ Internet.

- Bước 1: Để xóa bộ nhớ cache trên trình duyệt, bạn hãy mở Google Chrome và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete (Windows) hoặc Cmd + Shift + Delete (Mac).

- Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần đánh dấu chọn vào các mục Download history, Cookies and other site and plugin data và Cached images and files, sau đó nhấn Clear browsing data.



Xóa cache sẽ phần nào giúp tăng tốc độ lướt web.

Nhìn chung, trên đây chỉ là ba mẹo nhỏ đơn giản giúp tăng tốc độ Internet trong nháy mắt. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: Cách đơn giản giúp tăng tốc smartphone cũ - Nếu đang sử dụng các dòng smartphone đời cũ, bạn chỉ cần áp dụng mẹo nhỏ sau đây để tăng tốc thiết bị trong nháy mắt.

MINH HOÀNG