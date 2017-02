1. Google Chrome

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt Chrome và truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/nt3L9i, nhấn Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích Unseen.





- Bước 2: Khi hoàn tất, biểu tượng của tiện ích sẽ nằm ở cuối thanh địa chỉ. Tại đây sẽ bao gồm một số tùy chọn như Block the “seen” feature of the chat (tắt tính năng “đã xem”), Block the typing indicator of the chat (tắt tính năng “đang trả lời”), Block “last active” indicator of the chat (tắt thời gian xuất hiện lần cuối trên Messenger)… và một số tùy chọn khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.





- Bước 3: Kể từ bây giờ, bạn có thể thoải mái đọc tin nhắn và không lo hiển thị thông báo “đã xem”.

2. Firefox

- Bước 1: Đầu tiên, bạn phải mở trình duyệt Firefox trên máy tính và cài đặt tiện ích Facebook Stealth tại địa chỉ https://goo.gl/KD6z24, nhấn Install ở góc trên bên phải.

- Bước 2: Khi hoàn tất, bạn có thể dễ dàng xem toàn bộ tin nhắn trên Facebook mà không lo người khác phát hiện.





3. Facebook Unseen

- Bước 1: Nếu đang sử dụng smartphone, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng Facebook Unseen tại địa chỉ https://goo.gl/wZUwsm, tương thích với các thiết bị Android 4.3 trở lên. Ứng dụng cho phép bạn có thể đọc bí mật đọc tin nhắn trên Messenger, WhatsApp, Viber…





- Bước 2: Khi hoàn tất, bạn hãy cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập vào mục thông báo và làm theo các bước hướng dẫn.

- Bước 3: Tại giao diện chính, người dùng hãy đánh dấu chọn vào các dịch vụ muốn “ẩn mình” như Facebook, WhatsApp, Viber hoặc Telegram.





Kể từ bây giờ, mỗi khi có tin nhắn mới do bạn bè gửi đến, Facebook Unseen sẽ hiển thị nội dung trên một cửa sổ riêng biệt, điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể thoải mái đọc tin nhắn và có nhiều thời gian hơn để tìm ra câu trả lời thích hợp.

Nhìn chung, trên đây là 3 mẹo nhỏ đơn giản giúp bạn trở nên "vô hình" trên Facebook kể cả khi đang sử dụng máy tính hoặc smartphone.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG