Danh sách tính năng ẩn chứa khó để tìm thấy này của iPhone 5 là các tính năng mà hầu hết người dùng không biết, chứ không phải là tính năng bí mật mà người dùng cần một mã số đặc biệt nào đó để mở khóa.



Nếu chừng đó tính năng ẩn vẫn chưa đủ, đối với những người dùng muốn làm nhiều hơn nữa, chúng ta có thể jailbreak iPhone 5 để cài đặt danh sách các ứng dụng tốt nhất và tinh chỉnh để đưa các tính năng ẩn iPhone 5 lên một "tầm cao mới".



Dưới đây là 21 tính năng ít được biết đến trên iPhone 5 được Gottabemobile tổng hợp sau 6 tháng sử dụng iPhone 5. Nhiều tính năng trong danh sách này cũng sẽ khả dụng trên iPhone 4S chạy iOS 6.



1. Chụp ảnh trong khi quay video



Ít người biết rằng iPhone 5 cho phép người dùng quay video và chụp ảnh đồng thời. Tính năng này chỉ có trên iPhone 5 và tuy không cho ra một bức ảnh có độ phân giải đầy đủ, nhưng đủ để chụp một khoảnh khắc đặc biệt trong khi quay video.



Để sử dụng tính năng này, trong khi quay video, hãy nhấp vào biểu tượng camera nhỏ phía trên bên phải.



Độ phân giải của các bức ảnh dừng lại ở mức 1920 x 1080, đủ tốt để chia sẻ trực tuyến hay in các bức ảnh gia đình, nhưng nếu hình ảnh thực sự quan trọng thì tốt nhất người dùng nên để ở chế độ chỉ chụp ảnh. Chế độ này cho phép người dùng chụp được không chỉ một mà là nhiều hình ảnh trong khi quay video trên iPhone 5.



2. Đảm bảo an toàn kết nối



Tính năng tải về hỗ trợ LTE trên iPhone 5 thỏa mãn niềm đam mê tốc độ tải về cực nhanh cho người dùng, nhưng mặt trái của tính năng này là nó cũng có thể giảm tuổi thọ pin và trong một số trường hợp xấu nhất có thể vô hiệu hóa không mong muốn kết nối trên điện thoại. Sau khi tắt LTE, người dùng cũng nên để ở chế độ máy bay rồi sau đó mới bật 3G để đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Tốc độ tải về đương nhiên sẽ chậm hơn, nhưng giúp iPhone 5 hoạt động như một điện thoại thông minh không hỗ trợ LTE, với tín hiệu 3G chậm hơn đáng tin cậy hơn. Để làm điều này, vào menu Settings -> General -> Cellular -> Enable LTE để tắt.



3. Chế độ chặn cuộc gọi đặc biệt Do Not Disturb



Do Not Disturb là một giải pháp tuyệt vời để ngăn chặn các cuộc gọi đến và các tin nhắn văn bản, nhưng cũng khá khó khăn để tắt điện thoại cả ngày khi bạn đang chờ cuộc gọi quan trong từ một người nào đó, từ sếp hoặc đứa trẻ nhà bạn. May mắn thay, tính năng Do Not Disturb cho phép người dùng dễ dàng để vừa không làm phiền người khác trong khi vẫn giữ im lặng cần thiết.



Người dùng chỉ cần thực hiện một việc đơn giản là thêm vào danh sách đặc biệt những số điện thoại được phép thực hiện các cuộc gọi tới số máy của bạn ngay cả trong chế độ chặn cuộc gọi. Tuy nhiên cần lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng với các cuộc gọi, mà không thực hiện được đối với tin nhắn văn bản.



4. Nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn từ tín hiệu đèn LED



Người sử dụng Android có thể bỏ lỡ các tín hiệu LED thông báo cho họ biết một cuộc gọi đến hoặc tin nhắn văn bản. Trên iPhone 5 cũng không thêm một đèn báo LED nào, nhưng thay vào đó máy có thể sử dụng đèn flash của máy ảnh để làm việc đó.

Truy cập vào menu Settings -> General -> Accessibility -> LED Flash for Alerts -> On để kích hoạt tính năng này.



Tính năng này có thể không phù hợp khi bạn đang ngủ hoặc trong một cuộc họp, nhưng trong môi trường ồn ào thì đó là cách tốt nhất để chờ đợi một cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản trên iPhone.



5. Sao lưu tự động qua WiFi



Hãy quên đi việc phải trả tiền cho dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud, từ nay, bạn hoàn toàn có thể để dữ liệu tự động sao lưu từ iPhone 5 sang một máy Mac hoặc PC sử dụng WiFi và iTunes. Khi thiết lập này được kích hoạt, iPhone sẽ sao lưu vào máy tính của bạn khi máy tính được bật, iPhone được kết nối với cùng một mạng WiFi và được cắm vào máy tính.

Để sử dụng thiết lập này, cắm iPhone vào một máy Mac hoặc PC, mở iTunes và sau đó nhấn vào trang iPhone. Từ đây, có một tùy chọn sao lưu để "đồng bộ hóa với iPhone này qua WiFi" (Sync with this iPhone over WiFi).



Điều này sẽ đảm bảo rằng iPhone được hỗ trợ gần như bất cứ lúc nào khi nó được sạc ở nhà. Người dùng có thể kiểm tra ngày cuối cùng sao lưu qua WiFi được thực hiện trên iPhone bằng cách vào Settings -> General -> iTunes WiFi Sync.



6. Hiển thị tỷ lệ phần trăm pin



Khi người dùng muốn biết chính xác dung lượng pin iPhone 5 còn lại bao nhiêu, họ hoàn toàn có thể bật chế độ xem phần trăm pin, một bảng hiệu tỷ lệ phần trăm pin nhỏ sẽ xuất hiện và đặt ở phía trên bên phải màn hình.

Một số người dùng "sợ bị ám ảnh" về con số này, vì vậy họ có thể không muốn nhìn thấy mức độ chi tiết như vậy, nhưng đối với những người dùng với những chiếc iPhone 5 có thời lượng pin quá ngắn do một lý do nào đó, điều này sẽ giúp người dùng rõ ràng và dự liệu thời gian để có thể sạc thêm vào một khoảng thời gian nào đó trong ngày.



Để bật hiển thị tỷ lệ phần trăm pin trên iPhone 5, vào Settings -> General -> Usage -> Scroll Down -> Toggle Battery Percentage On. Sau đó, sẽ dễ dàng hơn để theo dõi thời lượng còn lại và liệu iPhone còn 70% pin đủ dùng hoặc 51% để bạn chuẩn bị sẵn cục sạc bên cạnh.



7. Mở Ứng dụng với Siri



iPhone 5 tới tay người dùng đã được cài sẵn Siri, ứng dụng này cho phép người dùng có thể sử dụng để thiết lập các cuộc hẹn, gửi tin nhắn văn bản và thực hiện cuộc gọi, nhưng ít ai biết rằng Siri có thể làm nhiều hơn thế. Một trong những tính năng cải tiến mới tốt nhất của Siri trong iOS 6 là khả năng mở các ứng dụng.

Chúng ta chỉ cần giữ nút Home trong hai giây để bắt đầu Siri rồi sau đó ra lệnh "Open App Name" và Siri sẽ mở các ứng dụng chúng ta cần.



Một số ứng dụng sẽ không mở được khi điện thoại bị khóa, nhưng với tính năng hữu ích với Siri này, người dùng hoàn toàn có thể mở bất kỳ ứng dụng trên iPhone chỉ với một câu lệnh. Tính năng này rất tiện dụng cho việc sử dụng iPhone trong khi lái xe, tập thể dục hoặc khi sử dụng điện thoại bằng một tay.



8. Tự động tải về ứng dụng và hơn thế nữa



Người sử dụng thường xuyên phải mua các ứng dụng trên máy tính, iPad hoặc iPod touch sẽ đánh giá cao tính năng tự động tải về các ứng dụng, âm nhạc và sách mới cho iPhone 5. Và chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập để tận hưởng sự tiện dụng này.

Chỉ cần vào menu Settings -> iTunes & App Stores -> Automatic Downloads.



Từ đây người dùng có thể thiết lập chế độ tải về tự động các ứng dụng, sách và âm nhạc, cùng với đó là lựa chọn tải về qua mạng di động hay không. Đối với những người dùng thường mua rất nhiều bài hát mà không sử dụng các gói cước dữ liệu không giới hạn từ nhà mạng thì lời khuyên là chúng ta nên đánh dấu Tắt vào tùy chọn "Sử dụng dữ liệu di động" (Use Cellular Data).



Sau khi đã thiết lập thành công tính năng này, bất kỳ bài hát, ứng dụng hay sách mua trên tài khoản iTunes sẽ tự động hiển thị trên iPhone 5.



9. Màn hình sử dụng dữ liệu trên iPhone 5



Đối với nhiều người sử dụng, việc kiểm soát dung lượng dữ liệu sử dụng thường rất khó khăn. Hơn nữa, không phải ai cũng muốn kiểm tra từng kilobyte dữ liệu một cách rườm rà để đảm bảo mình không bị trừ tiền oan.

Trong khi hầu hết các nhà mạng sẽ gửi thông báo về việc sử dụng dữ liệu, cho phép người dùng nắm được dữ liệu đã dùng trong vòng một tháng. Tuy nhiên, cũng có một cách khác để người sử dụng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng cài đặt trên iPhone.



Vào Settings -> General -> Usage -> Cellular Usage.



Một chút bất tiện là phương pháp này yêu cầu người dùng phải thiết lập lại màn hình dữ liệu về "zero" vào cuối tháng. Không giống như Android, tính năng này trên iPhone cũng không có sẵn trong cảnh báo hoặc xác định ứng dụng nào sử dụng hầu hết nguồn dữ liệu trong tháng đó. Người dùng cũng có thể sử dụng các ứng dụng từ các nhà mạng để kiểm tra việc sử dụng dữ liệu với các con số chính thức.



Ngoài ra, còn một phương pháp tự động hơn đó là sử dụng Data Usage, một ứng dụng $0,99 trên App Store cho phép theo dõi dữ liệu sử dụng mà người dùng cần phải thiết lập lại sau mỗi chu kỳ thanh toán.



10. Gõ nhanh hơn với phím tắt và Swipes



iPhone 5 cung cấp hai cách để giúp người dùng gõ nhanh hơn. Mặc dù không có cách nào để cài đặt một bàn phím mới như Swype mà không cần jailbreak máy, người dùng vẫn có thể thêm các phím tắt cho bàn phím iPhone 5 và nhiều hơn nữa.



Người sử dụng có thể thiết lập phím tắt là những cụm từ, email, địa chỉ ngắn thường dùng để điền vào nhanh chóng khi gõ văn bản.



Để thêm phím tắt trên iPhone 5, vào Settings -> General -> Keyboard -> Add New Shortcut.



Lặp lại cụm từ đã nhập và phím tắt. Sau khi được thiết lập, gõ phím tắt và sau đó định vị để chèn.



Người dùng cũng có thể vuốt (swipe) từ nút chuyển qua lại giữa số và chữ đến ký tự cần dùng mà không cần phải gõ nút caps lock chuyển đổi liên tục khiến tốc độ gõ chậm lại.



11. "Đánh thức" iPhone 5 qua Siri



Sử dụng Siri mà không cần nhấn nút Home, người dùng có thể bật một thiết lập sẽ để Siri ở chế độ tự động đánh thức trên iPhone 5.



Với tính năng này, iPhone tự động cảm nhận được rằng thiết bị đang được chọn và khi cảm biến khoảng cách chỉ ra người dùng đang áp sát điện thoại vào đầu, như với một cuộc điện thoại, nó sẽ tự động bật Siri.

Để thưc hiện điều này, người dùng cần vào Settings -> General -> Siri -> turn Raise to Speak On



Trình đơn này cũng cho phép người dùng lựa chọn một ngôn ngữ, thông tin liên lạc hoặc tắt/bật Siri. Người dùng cũng cần cẩn thận khi sử dụng tính năng này nếu cho mượn điện thoại của bạn hoặc Siri có thể tự động gọi cho một số điện thoại nào đó gây phiền hà cho bản thân và người khác.



12. Thêm biểu tượng cảm xúc (Emoji Keyboard)



Bạn có muốn để có thể gửi tin nhắn kèm biểu tượng cảm xúc trên iPhone? Bàn phím Emoji cung cấp hàng loạt biểu tượng cảm xúc đặc biệt có thể hiển thị trên iPhone khác để cung cấp những tin nhắn vui nhộn và sống động.

Để thêm bàn phím Emoji, vào Settings -> General -> Keyboard -> Keyboards -> Add New Keyboard -> Emoji.



Lưu ý, các biểu tượng Emoji không hiển thị chính xác trên nhiều điện thoại Android và các điện thoại khác, vì vậy tốt nhất chỉ nên sử dụng khi gửi tin nhắn giữa các iPhone hoặc với người sử dụng iPad.



13. Sử dụng nút Home "ảo" trên màn hình



Nút Home trên iPhone là một trong những đặc trưng đầu tiên người dùng có thể nhận ra với sản phẩm của Apple, tuy nhiên, trong một số trường hợp như đang trong một cuộc họp hay ngủ trên giường cùng người thân, tiếng kêu từ việc sử dụng phím Home có thể gây khó chịu cho người khác.



Ít người biết rằng, Apple cũng đã tích hợp sẵn một nút Home ảo trên màn hình chủ iPhone 5 để tránh người dùng gặp phải những phiền toái nêu trên. Người dùng có thể đặt nút Home ảo này đến bất cứ vị trí nào trên màn hình và sử dụng nó bên trong bất kỳ ứng dụng nào.

Để có được điều này, vào Settings -> General -> Accessibility -> AssistiveTouch -> On.



Apple còn thiết kế nút Home ảo này với một ý tưởng rất tiện cho người dùng đó là chỉ cần nhấp ba nhấp chuột để ẩn nút Home ảo trên màn hình này đi và ngược lại để tiếp tục sử dụng. Sau khi cài đặt, người dùng còn có thể gõ vào nút này để truy cập vào nút Home, ứng dụng Siri và thay đổi các chức năng khác của thiết bị.



14. Bật chế độ chống mất trộm (Find My iPhone)



Apple đã tích hợp sẵn tính năng Find My iPhone trong iPhone 5 giúp người dùng theo dõi chiếc iPhone bị mất hoặc bị đánh cắp bằng cách sử dụng GPS và tín hiệu của điện thoại.



Bật tính năng Find My iPhone không đảm bảo chắc chắn rằng chiếc điện thoại sẽ trở về nguyên vẹn những đó là một trong những giải pháp nâng cao khả năng tìm lại được chiếc điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp.

Để làm điều này, cần truy cập menu Settings -> iCloud -> FInd My iPhone -> On.



Một khi tính năng được kích hoạt, người dùng có thể theo dõi một chiếc iPhone bằng sử dụng một thiết bị iOS khác như iPhone hoặc iPad. Sau khi theo dõi được, họ có thể kích hoạt âm thanh trên chiếc iPhone đó, truy cập chế độ mất tích hoặc vô hiệu hóa thiết bị. Chế độ mất tích (lost) cho phép người dùng thiết lập một mật mã, nhập số điện thoại và gửi tin nhắn đến kẻ trộm hoặc người nào đó nhặt được chiếc điện thoại này.



15. Apple Maps thông minh hơn



Apple Maps không phải là hoàn hảo, nhưng khi dùng chung với Siri cho phép người dùng trải nghiệm một bản đồ chỉ dẫn "thông minh" hơn rất nhiều.



Trong Apple Maps, người dùng có thể bật chế độ Traffic để xem tình hình giao thông trên màn hình và để có được cảnh báo trong khi lái xe, trong đó bao gồm một tùy chọn để xem đoạn đường nào bị tắc và tim tuyến đường khác để tránh ùn tắc.

Tới Maps -> Tap on the bottom right corner -> Tap Show Traffic.



Tính năng này giúp thuận lợi hơn cho người dùng thường xuyên di chuyển. Người dùng cũng có thể tải về Google Maps để sử dụng tính năng chỉ dẫn giao thông này.



16. Tự động gửi iMessage như một tin nhắn văn bản



iMessage là một giải pháp tuyệt vời để người dùng có thể gửi tin nhắn văn bản "miễn phí", tuy nhiên không phải lúc nào tin iMessage cũng được gửi đi thuận lợi, trong một số trường hợp, do một lý do nào đó mà tin nhắn có thể không được gửi đi. Điều đó thực sự gây khó chịu, nhưng giờ đây người dùng đã có thể chắc chắn rằng thông điệp được gửi đi mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào.

Bằng cách vào Settings -> Messages -> Send as SMS -> On.



Với thiết lập này, thông điệp sẽ nhanh chóng chuyển đổi qua dạng tin nhắn văn bản tính phí thông thường nếu iMessage bị chặn. Người dùng có thể bị tính thêm phí tin nhắn vào hóa đơn hàng tháng nhưng đảm bảo cho tin nhắn được chuyển đi thuận lợi nhất là những tin nhắn công việc quan trọng. Hơn nữa, iMessage trên thực tế không phải lúc nào cũng bị chặn.



17. Bật chế độ "lưới" khi chụp ảnh



Ứng dụng máy ảnh trên iPhone có tích hợp cả chế độ lưới, tiện dụng cho việc ghi lại những bức ảnh cân đối. Nhiếp ảnh gia sử dụng quy tắc một phần ba để thực hiện một bức ảnh và hướng ánh mắt của người xem đến điểm chủ đạo trong bức hình. Thiết lập này cho phép làm điều đó dễ dàng hơn.

Để bật tính năng này, mở Camera -> Tap Options -> Grid to On.



Các đường lưới đương nhiên sẽ không hiển thị trên hình ảnh chính thức.



18. Sử dụng nút điều khiển trên tai nghe để bỏ qua bài hát, sử dụng Siri và nhiều hơn nữa.



Tai nghe đi kèm với iPhone 5 không chỉ mang lại cho người dùng trải nghiệm âm nhạc hay hơn. Được xây dựng với micro tích hợp bên trong và điều khiển chuyển đổi cho phép người dùng thực hiện một loạt các tác vụ mà không cần dùng iPhone ra khỏi túi.

Kiểm soát phổ biến nhất là sử dụng nút điều khiển trên tai nghe để thay đổi âm lượng, nhưng nó còn có nhiều hơn nữa. Dưới đây là một vài tác vụ bạn có thể làm với nút điều khiển trên tai nghe iPhone:



- Khởi động Siri: Giữ trong khoảng 2 giây



- Tạm dừng Âm nhạc: 1 lần bấm



- Bỏ qua một ca khúc: 2 lần bấm



- Remote Shutter: bấm nút tăng âm lượng trong khi máy ảnh được mở ra.



Các tính năng này làm việc được trên tai nghe tiêu chuẩn của Apple và nhiều một số loại tai nghe thay thế khác cho iPhone.



19. Nghe nhạc hay hơn khi đêm muộn



Nếu bạn nghe nhạc với ứng dụng Music mặc định trên iPhone 5 khi thời điểm muộn vào ban đêm, bạn nên bật chế độ đêm muộn (Late Night). Chế độ này quay xuống giúp nhạc trầm và thư giãn hơn ở một âm lượng hợp lý.

Vào Settings -> Music -> EQ -> Late Night.



Thật không may, thiết lập EQ này chỉ làm việc trên ứng dụng âm nhạc được tích hợp sẵn, chứ không phải trên các ứng dụng trực tuyến như Pandora hoặc Songza.



20. Sử dụng "máy tính khoa học" (Built-in Scientific Calculator)trên iPhone



Máy tính của iPhone được tích hợp các phép toán cơ bản như tỷ lệ tới hạn và toán học tiêu chuẩn, nhưng không nhiều người sử dụng biết cách biến iPhone trở thành một chiếc máy tính khoa học đa chức năng.

Bằng cách đơn giản là xoay ngang chiếc iPhone lại, người sử dụng đã có ngay một chiếc máy tính khoa học. Nó chắc chắn không thể thay thế máy tính bỏ túi thực thụ nhưng nó vẫn rất hữu ích cho công việc tính toán khi cần.



21. Bật chế độ ban đêm (Night Mode) cho tất cả các ứng dụng



Khi sử dụng iPhone 5 vào ban đêm, màn hình thường có xu hướng quá sáng, ngay cả ở thiết lập độ sáng thấp nhất. Một số ứng dụng có sẵn chế độ ban đêm có thể biến phần trắng của màn hình màu đen, nhưng không nhiều ứng dụng cung cấp tính năng này.

Có một tính năng ẩn trên iPhone 5 cho phép người dùng bật chế độ ban đêm cho bất kỳ ứng dụng iPhone nào, hoặc ít nhất là độ sáng màn hình thích hợp với chế độ ban đêm. Apple cũng cho phép người dùng tùy chỉnh màu sắc, mà kết quả là một số màu sắc kỳ lạ được tạo ra trong một số ứng dụng, nhưng tính năng này vẫn luôn giúp người dùng dễ dàng hơn để sử dụng một trình duyệt web vào ban đêm.



Để thiết lập chế độ này, vào Settings -> General -> Accessibility -> Invert Colors để On.



Một cách dễ dàng hơn để sử dụng chế độ ban đêm này là để thiết lập bằng ba lần nhấp chuột vào nút Home để đảo ngược màu sắc.

(Theo ICT News/ VnReview)