Ngoài ra, việc khôi phục cài đặt gốc cũng sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu có trên thiết bị, bao gồm thông tin cá nhân, hình ảnh, video, tin nhắn… Do đó, người dùng hãy tạo cho mình một bản sao lưu trước khi thực hiện.

Dưới đây là hai cách để khôi phục cài đặt gốc trên iPhone, lưu ý tên các tùy chọn có thể thay đổi đôi chút tùy thuộc vào phiên bản iOS bạn đang sử dụng.

1. Khôi phục cài đặt gốc bằng iTunes

- Bước 1: Nhấp vào menu iTunes nằm ở phía bên trái của thanh công cụ và chọn Check for Updates để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.

- Bước 2: Kết nối iPhone với máy tính thông qua cổng USB, mở iTunes, chờ phần mềm nhận diện thiết bị và chuyển đến thẻ Summary. Kích vào nút Back Up Now để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu.



Kết nối iPhone với máy tính thông qua cổng USB laptop. Ảnh: Internet

- Bước 3: Khi đã hoàn tất, bạn hãy kích tiếp vào nút Restore iPhone, đồng ý với các thỏa thuận của chương trình nếu được nhắc nhở.

- Bước 4: Quá trình này có thể sẽ mất khoảng một vài phút. Trong giao diện cài đặt, bạn có thể chọn khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu trước đó trên iCloud/iTunes, hoặc cài đặt iPhone như một thiết bị mới hoàn toàn (Set Up as New iPhone).



Cấu hình iPhone như một thiết bị mới vừa xuất xưởng. Ảnh: Internet

2. Khôi phục cài đặt gốc bằng iPhone

- Bước 1: Kết nối iPhone vào máy tính thông qua cổng USB, mở iTunes, chờ phần mềm nhận diện thiết bị rồi chuyển sang thẻ Summary và nhấn Back Up Now.



Xóa sạch toàn bộ dữ liệu và cài đặt trên iPhone. Ảnh: Internet

- Bước 2: Truy cập vào phần Settings trên iPhone, chọn General > Reset > Erase All Content and Settings > Erase iPhone để xác nhận lại một lần nữa. Việc này sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu và cài đặt trên thiết bị.

- Bước 3: Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể sẽ mất một vài phút, lúc này người dùng chỉ cần chọn Set Up as New iPhone từ màn hình cài đặt hoặc chọn khôi phục dữ liệu từ các bản sao lưu trước đó.

MINH HOÀNG