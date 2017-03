Theo số liệu mà công ty bảo mật F-Secure công bố vào đầu tháng 3/2013, trong năm 2012, Android vẫn là mục tiêu chính của tin tặc khi có đến 79% số điện thoại Android bị nhiễm phần mềm độc hại, tăng rất nhiều so với 66,7% của năm 2011 và 11,25% của năm 2010, gấp hơn 4 lần so với số lượng điện thoại Symbian bị nhiễm mã độc (khoảng 19%). Ngoài ra, số điện thoại sử dụng hệ điều hành như iOS của Apple, BlackBerry và Windows Phone bị nhiễm mã độc không tới 1%. Hơn nữa, trong quý 4/2012, số mã độc mà hệ điều hành Android mắc phải lên tới 96%, tăng gấp đôi so với quý trước đó, 19% số điện thoại Symbian nhiễm mã độc, giảm so với tỷ lệ 29% trong năm 2011.