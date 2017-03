Khi tìm kiếm từ khóa “cách vào facebook” trên Google, bạn sẽ thấy có rất nhiều kết quả trả về, tuy nhiên đa phần các bài viết này đều hướng dẫn người dùng đổi DNS, thêm các dãy IP vào file hosts hoặc cấu hình VPN (mạng riêng ảo). Các bước thực hiện tương đối phức tạp, đặc biệt là đối với những không rành công nghệ.

1. SBRO Safe Gate

SBRO Safe Gate là một tiện ích miễn phí cho trình duyệt Chrome, hoạt động tương tự như một phần mềm VPN, giúp người dùng truy cập an toàn hơn khi lướt web. Để cài đặt, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://sbro.me/en/, nhấn Add to Chrome > Add extension.

Sau khi hoàn tất, bạn hãy nhấn vào biểu tượng của SBRO Safe Gate ở cuối thanh địa chỉ, lựa chọn máy chủ (Singapore, Amsterdam và New York) rồi nhấn Activate Proxy for this tab để kích hoạt, lúc này biểu tượng của tiện ích sẽ sáng lên.



Chỉ kích hoạt proxy trên các tab do người dùng chỉ định. Ảnh: MH

Không giống như các phần mềm khác, SBRO Safe Gate chỉ áp dụng proxy lên các thẻ do người dùng chỉ định, do đó tốc độ lướt web tổng thể sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nếu muốn an toàn hơn, bạn có thể đánh dấu chọn vào ô Hide my browser User-Agent.

2. Opera

Vừa qua, Opera đã chính thức tích hợp thêm VPN (Virtual Private Network, tạm dịch là mạng riêng ảo) vào trong trình duyệt, cho phép bạn sử dụng VPN hoàn toàn miễn phí, ẩn địa chỉ IP và bảo mật hơn khi sử dụng Wi-Fi công cộng.

Đầu tiên, bạn truy cập vào http://www.opera.com/developer và tải về phiên bản Opera dành cho nhà phát triển. Khi hoàn tất, bạn hãy chọn File > New Private Windows để mở chế độ bảo mật. Sau đó, bạn kích vào chữ VPN ở đầu thanh địa chỉ và lựa chọn máy chủ cần sử dụng.

So với các ứng dụng khác thì VPN của Opera hoàn toàn miễn phí và không giới hạn dung lượng. Đặc biệt, việc mở VPN trong chế độ bảo mật sẽ khiến tốc độ toàn mạng không hề bị ảnh hưởng như các ứng dụng VPN riêng biệt. Lưu ý, hiện tại tính năng này chỉ mới có trên phiên bản dành cho nhà phát triển.

Nếu đang xài smartphone, bạn chỉ cần cài ứng dụng Opera trên Google Play. Thêm vào đó, người dùng cũng nên vào Settings của trình duyệt, nhấn vào mục Opera Turbo và chọn Always On để lướt web nhanh hơn.



Dễ dàng truy cập vào Facebook hay các trang web bị chặn với Opera. Ảnh: MH

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt Tor (https://goo.gl/XEQ80) để truy cập vào Facebook cũng như các trang web khác.





MINH HOÀNG