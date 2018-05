Đa số người dùng smartphone hiện nay đều cài đặt Facebook và Messenger để kết nối với bạn bè. Tuy nhiên, theo báo cáo của AVG, cả hai đều là những tác nhân “ngốn” pin hàng đầu trên smartphone, thậm chí ngay cả khi chúng không được sử dụng.

Cách đăng nhập Facebook không cần mật khẩu (PLO) - Tính năng Profile Picture cho phép người dùng đăng nhập Facebook nhanh hơn mà không cần phải nhập mật khẩu.

Có rất nhiều ứng dụng tiết kiệm pin có sẵn trên Google Play (Android) và App Store (iOS), tuy nhiên chúng thường hoạt động không hiệu quả ngoại trừ Greenify. Ứng dụng này sẽ giúp tiết kiệm pin trên điện thoại bằng cách đưa những phần mềm không cần thiết vào chế độ “ngủ đông”. Tuy nhiên, cả Facebook và Messenger vẫn tiếp tục tiêu thụ pin và không bị ảnh hưởng bởi Greenify.

Facebook đã chính thức thừa nhận vấn đề và cung cấp các bản cập nhật sửa lỗi, tuy nhiên, nhiều người dùng cho biết vấn đề vẫn còn tồn tại. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?

1. Tắt bớt các thông báo không cần thiết

Mặc định, khi có thông báo mới, smartphone sẽ tự động sáng màn hình và hiển thị nội dung trên màn hình khóa, điều này sẽ khiến điện thoại tiêu tốn pin nhiều hơn.

Để khắc phục, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) > Notification (thông báo) > Messenger và Facebook, sau đó vô hiệu hóa tùy chọn Show on Lock Screen (hiển thị trên màn hình khóa).





Tương tự, nếu đang sử dụng các thiết bị Android, bạn cũng vào Settings (cài đặt) > Status Bar & Notification (thanh trạng thái và thông báo) > App Notification Manager (trình quản lý thông báo ứng dụng) > Messenger > Displays the notification on the lock screen (trên màn hình khóa). Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn có thể thay đổi tùy vào thiết bị bạn đang sử dụng.





2. Sử dụng các ứng dụng thay thế

Ngoài giải pháp kể trên, bạn cũng nên gỡ bỏ Facebook và Messenger và thay thế bằng các phiên bản thu gọn, đơn cử như Facebook Lite và Messenger Lite.

Mới đây, Messenger Lite đã được bổ sung thêm tính năng video call (gọi điện thoại có hình ảnh), cho phép người dùng có thể trò chuyện thỏa thích với bạn bè mọi lúc, mọi nơi. Để cài đặt, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://bit.ly/2FyZL81, tương thích với các thiết bị Android 2.3 trở lên. Ứng dụng có tốc độ khởi động tương đối nhanh và được chia thành ba mục chính gồm tin nhắn, danh sách bạn bè và phần thiết lập thông tin cá nhân.





Trong cửa sổ trò chuyện, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm biểu tượng máy quay, cho phép gọi video call với bạn bè. Bên cạnh đó, Messenger Lite còn lược bỏ tính năng đặt biệt danh, đổi màu sắc, biểu tượng cuộc trò chuyện… và một số thành phần không cần thiết để tăng tốc độ tải nội dung.







Về cơ bản, Facebook Lite là phiên bản thu gọn, được loại bỏ bớt những thành phần không cần thiết, giúp tăng tốc độ tải trang và tiết kiệm dữ liệu di động đắt đỏ. Ứng dụng hiện đang được cung cấp tại địa chỉ http://bit.ly/2JLhRWC, tương thích với các thiết bị Android. Giao diện của ứng dụng khá đơn giản với các tùy chọn bảng tin, kết bạn, tin nhắn, thông báo, tìm kiếm và menu.





Với Facebook Lite, người dùng vẫn có thể đăng status kèm ảnh nền, hình ảnh và video. Những phần bị lược bỏ bao gồm ảnh 360 độ, tạo slideshow, tạo nội dung theo dạng danh sách…

Trong phần tin nhắn, bạn có thể trò chuyện trực tiếp với bạn bè ngay trên Facebook Lite mà không cần cài đặt thêm ứng dụng Messenger riêng lẻ. Việc này cũng sẽ phần nào hạn chế được tình trạng hao pin và tốn kém dữ liệu di động. Theo thử nghiệm, Facebook Lite hoạt động khá mượt mà, quá trình cài đặt và tải nội dung nhanh chóng.





Nhìn chung, trên đây là hai giải pháp đơn giản giúp hạn chế tình trạng hao pin trên smartphone. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG