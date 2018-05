Việc chuyển đổi các thuê bao 11 số về 10 số sẽ bắt đầu từ ngày 15-9-2018 đến ngày 30-6-2019. Việc điều chỉnh quy hoạch kho số viễn thông khá cần thiết khi nhu cầu phát triển xã hội ngày càng tăng cao. Một trong những lý do chính của việc chuyển đổi là lấy đầu số cố định (10 số) chuyển sang cho di động (điện thoại cố định ngày càng tuột dốc trong khi di động vẫn không ngừng tăng cao). Không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước khác cũng đã thực hiện việc điều chỉnh kho số sau khoảng 10-15 năm.

Theo đó, các đầu số của nhà mạng MobiFone gồm 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128 sẽ chuyển thành 070, 079, 077, 076 và 078. Tương tự, các đầu số của nhà mạng VinaPhone gồm 0123, 0124, 0125, 0127 và 0129 sẽ chuyển thành 083, 084, 085, 081 và 082. Đối với nhà mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển thành 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 và 039.

Các nhà mạng khác gồm Gtel (Gmobile), sử dụng đầu số 0199 sẽ chuyển về 059. Tương tự, nhà mạng Vietnamobile có hai đầu số 0186 và 0188 sẽ chuyển thành 056 và 058.



Khi tiến hành chuyển đổi, các nhà mạng sẽ phải duy trì song song cả số cũ và số mới từ ngày 15-9-2018 đến ngày 14-11-2018. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng. Tất nhiên, những thuê bao 10 số cũ như 090, 091, 092, 093, 094, 099, 098, 097, 096 sẽ không bị ảnh hưởng.



Cách chuyển số điện thoại 11 số về 10 số

Thay vì phải sửa từng số điện thoại theo cách thủ công, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để chuyển hàng loạt thuê bao điện thoại 11 số sang đầu số mới.

Đầu tiên, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Transfer Phone Number (Đổi Đầu Số) tại địa chỉ http://bit.ly/2xlEP5k, tương thích với các thiết bị Android 3.0 trở lên. Về cơ bản, ứng dụng sẽ cho phép người dùng đổi hàng loạt các đầu số điện thoại cũ thành đầu số mới theo quy định của Bộ TT&TT.



Tại giao diện chính, bạn hãy nhập các đầu số cũ cần thay thế vào khung trống, ví dụ 0128 rồi nhấn Search (tìm). Lúc này, ứng dụng sẽ liệt kê toàn bộ các số điện thoại trong danh bạ sử dụng đầu số 0128. Tiếp theo, bạn nhập đầu số mới vào khung bên dưới rồi nhấn Transfer (đổi). Ngay lập tức, các đầu số cũ sẽ được đổi thành đầu số mới, các số còn lại phía sau sẽ không ảnh hưởng. Ví dụ 0128.9090.xxx sẽ đổi thành 078.9090.xxx. Thực hiện tương tự cho các đầu số điện thoại khác.



Tương tự, đối với các thiết bị iOS, bạn hãy tải và cài đặt ứng dụng Edit Contact Pro - Export Backup Delete Duplicate tại địa chỉ https://apple.co/2GZNB8B. Giao diện của chương trình khá đơn giản, đầu tiên, bạn hãy chuyển sang thẻ Utilities ở ngay bên dưới.





Sau đó, nhấp vào mục Edit prefix numbers. Tại đây sẽ có hai phần gồm Old prefix và New prefix. Lúc này, bạn chỉ cần nhập đầu số cũ vào mục Old prefix, ví dụ 0128 và đầu số mới vô mục New prefix. Cuối cùng nhấn Edit > Yes để xác nhận. Lúc này, ứng dụng sẽ tự động tìm kiếm toàn bộ các số điện thoại trong danh bạ sử dụng đầu số 0128 và đổi thành 078.



Lưu ý, để tránh xảy ra sai sót, trước tiên bạn cần chuyển các số điện thoại có tiền tố +84 thành số 0, sau đó mới tiến hành đổi đầu số cũ sang đầu số mới. Hiện tại các đầu số mới vẫn chưa được áp dụng, do đó, người dùng nên lưu bài viết để xem lại sau và không phải bỡ ngỡ khi việc đổi đầu số được tiến hành.

