(PLO)- Việc sử dụng passcode hoặc vân tay sẽ giúp bạn có thể đảm bảo an toàn cho những dữ liệu quan trọng, đồng thời tránh được con mắt tò mò của người khác.

Mặc định, khi bạn khóa iPhone bằng vân tay hoặc passcode (mật mã), người khác vẫn có thể xem lại được những thông báo gần đây, truy cập Widget, mở Control Centre, sử dụng Siri để thực hiện cuộc gọi, cài đặt cảnh báo, tìm kiếm trên web, trả lời tin nhắn, kiểm soát ngôi nhà từ xa, sử dụng Apple Wallet (mặc dù họ không thể mua hàng), chụp ảnh... và rất nhiều thứ khác.

Xem thêm: Cách khôi phục tài khoản Facebook - Hiện có khá nhiều người dùng bị khóa tài khoản Facebook tạm thời do bị người khác report (báo cáo). Làm cách nào để khôi phục lại tài khoản Facebook?



Người khác có thể xem và trả lời tin nhắn ngay từ màn hình khóa. Ảnh: MINH HOÀNG

Những sơ hở kể trên có thể khiến bạn bị rò rỉ các thông tin quan trọng trong công việc, dự án, tình cảm... Làm thế nào để hạn chế tình trạng trên?

1. Bảo mật tin nhắn trên iPhone

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào Settings (cài đặt) > Notifications (thông báo) > Messages (tin nhắn), sau đó vô hiệu hóa cả hai tùy chọn Show on Lock Screen (hiển thị trên màn hình khóa) và Show Previews (hiển thị bản xem trước).



Vô hiệu hóa tính năng hiển thị thông báo tin nhắn trên màn hình khóa. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Mặc định, khi bạn đọc tin nhắn, phía người gửi sẽ biết được thông tin ngày giờ bạn đã đọc. Do đó, nếu muốn vô hiệu hóa tính năng này, bạn chỉ cần vào Settings (cài đặt) > Messages (tin nhắn) > Send read receipts (gửi thông báo đã đọc).



Tắt tính năng thông báo đã đọc tin nhắn. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Để bảo mật thông tin, bạn có thể kích hoạt tính năng tự động xóa tin nhắn bằng cách vào Settings (cài đặt) > Messages (tin nhắn) > Message History (lịch sử tin nhắn) > 30 Days (30 ngày) > Delete (xóa).



Xóa bớt các tin nhắn cũ để đảm bảo an toàn dữ liệu, đồng thời tiết kiệm dung lượng lưu trữ. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Hạn chế truy cập từ màn hình khóa

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone, tìm đến mục Touch ID & Passcode (touch id & mật mã), sau đó nhập mật mã tương ứng. Nếu đang sử dụng iPhone X, người dùng chỉ cần vào Settings (cài đặt) > Face ID & Passcode. Đối với các phiên bản iPhone cũ hơn sẽ là Settings (cài đặt) > Passcode (mật mã).



Dễ dàng truy cập nhiều tính năng trên iPhone kể cả khi thiết bị đang bị khóa. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy kéo xuống bên dưới và tìm đến mục Allow access when locked (cho phép truy cập khi bị khóa) và vô hiệu hóa tất cả mọi tùy chọn tại đây bao gồm Today view (chế độ xem hôm nay), Recent Notifications (thông báo gần đây), Control Centre (trung tâm kiểm soát), Reply with message (trả lời bằng tin nhắn)...



Tắt bớt các tính năng không cần thiết từ màn hình khóa. Ảnh: MINH HOÀNG

Hy vọng với những mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn vừa giới thiệu bên trên, bạn đọc sẽ hạn chế được tình trạng bị người khác đọc lén tin nhắn hoặc thực hiện các tác vụ ngay trên màn hình khóa.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: 5 mẹo hay khi sử dụng Facebook trên iPhone - Facebook hiện đang là nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay với hơn 2 tỉ người sử dụng, đáp ứng tốt các nhu cầu trao đổi công việc hoặc chia sẻ thông tin với bạn bè.

MINH HOÀNG