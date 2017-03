BlackBerry App World là kho ứng dụng trực tuyến của RIM tiếp nối bước chân của Apple và Google, cho phép người dùng BlackBerry tải miễn phí các ứng dụng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như mạng xã hội, giải trí, tài chính cá nhân hay các ứng dụng bổ sung chức năng phụ trội… Sau đây là 15 ứng dụng tiêu biểu miễn phí và có phí mà người dùng BlackBerry nên cân nhắc cài đặt.

Dexrex SMS Backup

Dexrex SMS Backup sẽ là vị thần cứu tinh khi bạn lỡ tay xóa các tin nhắn quan trọng. Nó lưu trữ và sắp xếp tất cả tin nhắn gửi/nhận từ BlackBerry của bạn. Chỉ việc đăng nhập với một mật khẩu quản lý trên website của Dexrex để truy xuất đến các tin nhắn này.

Dexrex SMS Backup miễn phí cho sử dụng, tham khảo tại website Dexrex.

Exgis Mileage Tracker

Với mức giá 4.99 USD, Exgis Mileage Tracker được thiết kế dành cho những doanh nhân thường xuyên bận rộn với các chuyến công tác, ứng dụng sẽ hỗ trợ doanh nhân biết được khoảng cách mà họ đã đi là bao xa cũng như xuất dữ liệu này cho công ty. Những bảng kê chi phí sẽ được ghi chi tiết để tham chiếu.

Ví dụ cho 1 bảng kê chi phí: loại xe đi: taxi; vị trí: Mỹ; phương thức thanh toán: thẻ tín dụng; loại tiền tệ: USD; tổng số tiền; chú thích…

StormLock

BlackBerry Storm là dòng smartphone khá nổi bật hiện nay bao hàm nhiều chức năng. Tuy vậy, một vấn đề nhỏ khi sử dụng nó mà người dùng hay mắc phải là máy sẽ chuyển sang chế độ im lặng (mute) trong lúc đang đàm thoại khi mặt người sử dụng kề quá sát giao diện chạm cảm ứng.

StormLock sẽ khéo léo xử lý vấn đề trên bằng cách khóa tạm giao diện BlackBerry trong lúc người dùng đang thực hiện cuộc gọi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ứng dụng sẽ tự động tắt, mở khóa cho giao diện sử dụng. StormLock có giá 2.99 USD.

gFlashPro Flashcards

Một ứng dụng nhỏ giúp tạo những câu hỏi trắc nghiệm kèm theo các hình ảnh tùy chọn cá nhân. Người dùng hoàn toàn có thể tạo những câu hỏi trắc nghiệm với nội dung và hình ảnh của mình. gFlashPro Flashcards có giá 4.99 USD.

Salesforce Mobile

Ứng dụng này sẽ rất cần thiết cho các nhân viên kinh doanh để quản lý danh sách khách hàng, đối tác liên hệ của mình. Có thể sắp xếp các mối liên hệ theo tài khoản, cơ hội và vị trí. Salesforce Mobile giúp theo dõi các hoạt động của một tài khoản và lưu trữ các giao dịch mua bán vào cơ sở dữ liệu.

Có thể tải Salesforce Mobile miễn phí tại đây: http://www.salesforce.com/uk/.

BlackBerry App World là kho ứng dụng trực tuyến được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng BlackBerry sự thuận tiện để duyệt và tải về các ứng dụng cài đặt cho các dòng máy BlackBerry, cũng như trợ giúp các nhà phát triển ứng dụng thứ ba đưa các ứng dụng của mình lên để chia sẻ hoặc thương mại hóa. Tải BlackBerry App World tại đây.

InterCall Mobile Assistant

Chức năng chính của InterCall Mobile Assistant là lưu giữ các số điện thoại thường gọi của người dùng để có thể thực hiện cuộc gọi nhanh chóng tới các số trên với một phím bấm ngay cả khi đang nhập passcode. Mobile Assistant cho phép tạo đến 128 chỉ mục thông tin cá nhân.

InterCall Mobile Assistant download miễn phí nhưng người dùng phải đăng ký sử dụng dịch vụ Reservationless-Plus.

Aerize Explore

Một ứng dụng hữu ích cho người dùng khi cần gửi hàng loạt tập tin qua BlackBerry. Aerize Explorer cho phép người dùng nén và giải nén các tập tin để tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

Giá của Aerize Explorer là 4.99 USD.

Antair Spam Filter

Bộ lọc tin nhắn thư rác Antair Spam Filter không dựa dẫm máy chủ email, thay vào đó nó được cài đặt trực tiếp lên BlackBerry và tự lực thực hiện công việc ngăn chặn thư rác. Antair Spam Filter là một ứng dụng cần thiết nhưng giá của nó tương đối cao: 49.99 USD.

Voice to email

Tính năng hoạt động của Voice to email khá đơn giản: cho phép người dùng ghi lại một đoạn thư thoại (voicemail) và gửi đi thông qua email. Nhỏ gọn và đơn giản, Voice to email giúp ích cho nhóm người dùng thường sử dụng thư thoại thay vì email. Voice to email có giá 2.99 USD.

Motoscope Video for webcams

Ứng dụng hỗ trợ kết nối đến các webcam hoạt động trên nền IP cho phép người dùng xem trực tiếp hình ảnh video trên BlackBerry. Motoscope Video có phí sử dụng là 19.99 USD.

ToDoMatrix Professional

Tạo lập một danh sách thời khóa biểu cho các hoạt động công việc qua việc hỗ trợ nhập các tác vụ từ những ứng dụng BlackBerry khác bao gồm cả email và lịch. Ưu điểm của ToDoMatrix là bộ lọc đa năng, cho phép sắp xếp các tác vụ theo 30 hạng mục tùy ý người dùng.

ToDoMatrix có giá 19.99 USD.

WorldMate Live

WorldMate Live là một ứng dụng khác cho những người thường xuyên đi du lịch với thông tin cập nhật hơn 175 chuyến bay, tình trạng chuyến bay quan tâm, đặt phòng khách sạn hay xem bản đồ chỉ dẫn đường đi trực tiếp đến khách sạn, những địa điểm đáng chú ý hay vị trí sân bay. WorldMate Live còn cung cấp cả thông tin tỉ giá tiền tệ và tin dự báo thời tiết tại nơi người dùng đang sử dụng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí cho người dùng, tham khảo tại đây.

Mobile Bartender

Một ứng dụng thú vị cho những người dùng sành về thức uống hay muốn tham khảo những công thức pha chế với cơ sở dữ liệu lớn các loại thức uống khác nhau. Mobile Bartender có giá 4.99 USD.

Age of Empires III

Dòng game RTS (chiến thuật thời gian thực) trên PC kinh điển Age of Empires đã có mặt trên BlackBerry với phiên bản thứ 3, cho phép game thủ tạo lập những thành trì và các trận đánh nảy lửa để mở man bờ cõi. Age of Empires III là một trong những game dành cho ĐTDĐ gây được ấn tượng đối với người chơi. Age of Empires III có giá 9.99 USD.

Nintaii

Nintaii là một game trí tuệ khá thú vị qua việc sắp xếp và di chuyển các khối vượt các chướng ngại. Nintaii sẽ mang lại những phút giây cân não để vượt trở ngại, đây cũng là một trong những game phổ biến trên kho ứng dụng trực tuyến BlackBerry App World. Nintaii có giá 6.99 USD.