Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Được công bố tại Alexandria ở bang Virginia, bản cáo trạng đã cáo buộc 13 đối tượng trên thực hiện các cuộc tấn công từ tháng 9/2010 đến tháng 1/2011 nhằm vào các hãng Motion Picture Association of America, Recording Industry Association of America, Visa, Mastercard, Ngân hàng Bank of America và nhiều công ty khác.



13 đối tượng này bị cáo buộc tổ chức các vụ tấn công khiến các trang web ngừng hoạt động trong một chiến dịch có tên là "Operation Payback."



Các mục tiêu này đã bị nhắm tới do lập trường về việc thực thi chống nạn vi phạm bản quyền sau khi trang Pirate Bay bị đóng cửa và các thể chế tài chính sau đó chấm dứt những giao dịch cho phép gây quỹ cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange./.

(Theo Vietnam+)