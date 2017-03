Dưới đây là 11 điểm người dùng chưa hài lòng về iPhone với iOS 7:

Không thể lựa chọn ứng dụng máy ảnh trên màn hình khóa

Mặc dù phím tắt máy ảnh trên màn hình khóa cho phép người dùngmở nhanh tính năng chụp ảnh, nhưng nhiều người có lẽ không muốn sử dụng ứng dụng gốc của iPhone làm trình chụp ảnh chính. Sẽ tốt hơn nếu Apple cho phép họ đặt phím tắt cho các ứng dụng khác như Instagram hay Snapchat.

Vị trí nút bấm ra lệnh bằng giọng nói chưa hợp lý

Đặt phím kích hoạt ra lệnh bằng giọng nói bên cạnh phím dấu cách ( phím được sử dụng nhiều nhất trên bàn phím)dường như khá bất tiện. Một số người dùng với ngón tay lớn có thể dễ dàng chạm phải tính năng này và gây khó khăn trong quá trình nhập văn bản.

Một số biểu tượng mới của Apple khá xấu

Mặc dù đây không phải là điều quan trọng do trong tương lai, cách thức jailbreak iOS 7 sẽ ra mắt và người dùng có thể thay đổi bộ biểu tượng của mình. Tuy nhiên, một vài biểu tượng ứng dụng như Game Center, Photos hay Safari có thiết kế không đẹp mắt chút nào.

Siri hoạt động kém xa Google Now

Siri trong iOS 7 rõ ràng đẹp hơn và hữu dụng hơn so với các phiên bản trước đó. Tuy nhiên, sau khi sử dụng Google Now trên Android và bên trong ứng dụng Google Search cho iOS, có thể thấy rõ Siri hoạt động kém xa so với dịch vụ của Google.

Không thể thay đổi ứng dụng email mặc định

iOS 7 cũng có vấn đề với ứng dụng Mail. Dù tốt, nhưng nhiều người vẫn muốn sử dụng Mailbox,một trong những ứng dụng mail tốt nhất hiện nay. Khi người dùng cần gửi ảnh cho ai đó như thành viên gia đình, họ có thể gửi chúng trực tiếp từ ứng dụng Photos.

Tính năng tự động sửa lỗi quá tệ

Tính năng tự động sửa lỗi chính tả trong iOS quá tệ. Có vô số trang web được lập ra chỉ để chế giễu những lỗi của tính năng này. Vì vậy, tại sao Apple không để cho người dùng sử dụng các bàn phím khác thay thế như Android? Có lẽ họ sẽ thích dùng bàn phím Swype hơn là bàn phím gốc của iPhone.

Thiếu widget

iPhone có một màn hình home với 16 biểu tượng ứng dụng trên màn hình cùng phần dưới thêm 4 ứng dụng nữa.Khônggiống như Android, iOS vẫn không cho phép các phím tắt hay widget tùy biến.

Pin cần tốt hơn

Thời lượng pin có lẽ là nhược điểm lớn nhất trên smartphone. Điện thoại thông minh có thể làm được vô số điều tuyệt vời song bạn khó tận hưởng được hết tính năng của nó nếu pin không khỏe. Nếu Apple có thể mang pin dùng cả ngày cho mẫu iPhone kế tiếp, chắc chắn nó sẽ trở thành mẫu iPhone bán chạy nhất từ trước đến nay.

Không được lựa chọn trình duyệt mặc định

Nếu như bạn là một người quen sử dụng Chrome trên máy tính, bạn có thể đồng bộ tất cả những thiết bị của mình trừ các sản phẩm của Apple. Việc không cho phép chạy trình duyệt mặc định khác làm cho một số người dùng tỏ ra không hài lòng, các trình duyệt trên smartphone khác như Chrome hoặc Opera cũng có những điểm mạnh mà Safari chưa sở hữu được.

Không thể thoát ra tin nhắn nhóm

Nếu ai đó thêm bạn vào danh sách nhắn tin nhóm, bạn không thể nào thoát ra được và chỉ còn cách ngồi chờ đến lúc mọi người không nhắn nữa. Dù tính năng chặn số trong iOS 7 là nâng cấp đáng kể, Apple cũng nên thêm vào lựa chọn chặn tin nhắn từ một nhóm bạn bè.

Quá trình sao lưu dữ liệu bị đứt đoạn

Sao lưu không dây là một bổ sung tốt song quá trình diễn ra quá lâu. Ngoài ra, tại sao Apple lại không cho phép mọi người sao lưu một phần thay vì toàn bộ? Nhiều người bị gián đoạn khi quá trình đang thực hiện và phải làm lại từ đầu. Apple nên cho phép người dùng chọn chính xác những gì thuộc điện thoại cần sao lưu để bớt thời gian và đỡ tốn dung lượng hơn.

(Theo VnMedia)