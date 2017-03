Nhìn vào bản danh sách này, chúng ta sẽ dễ nhận ra một cái tên đình đám nhất hiện nay - đó chính là Facebook. Nếu mạng xã hội này có một ứng dụng dành riêng cho iPad, chắc hẳn nó sẽ tiếp tục đứng đầu danh sách các ứng dụng miễn phí được tải về nhiều nhất.

1 . Facebook

Facebook thực sự là một ứng dụng không thể thiếu dành cho iPhone.Với phiên bản thứ 3 này, sự thay đổi trong giao diện mới so với các phiên bản trước đó được ví như một chú vịt xấu xí nay đã hóa thiên nga trắng. Những sửa đổi trên “home screen” đã cải thiện đáng kể tốc độ truy cập trong các mục chính của ứng dụng (news feed, notifications, profile, inbox…) cũng như các trang liên quan khác.

2. Gorillacam

Gorillacam có mặt trong kho ứng dụng của iPhone vào tháng 12 năm 2009 bởi nhóm thiết kế phần mềm máy ảnh Gorillapod. Ứng dụng là sự kết tinh rất nhiều tính năng của một chiếc máy ảnh chyên nghiệp cho camera của iPhone như: chế độ đặt giờ chụp (timer), chụp nhiều bức hình (multi-shot), hiển thị khung lưới on-screen grid và nhiều tính năng ưu việt khác.

3. Find My iPhone

Nếu chẳng may bạn làm rơi mất iPhone trong khi đang mải “ngắm nhìn” phố phường, hẳn bạn sẽ vô cùng lo lắng cho chú dế yêu của mình. Vì thế hãy để phần mềm miễn phí Find My iPhone giúp bạn tìm lại iPhone. Để sử dụng phần mềm này, bạn chỉ cần cài đặt Find My iPhone lên iPhone của mình sau đó kích hoạt nó. Tiếp đó bạn đăng nhập với ID của Apple trên một thiết bị iOS khác để Find My iPhone gửi “địa chỉ” của chú dế bị mất tích về với bạn.

4. Google Earth

“Nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay của bạn”, đó là lời nhận xét của Google dành cho ứng dụng Google Earth. Ứng dụng vẫn được tích hợp các tính năng cũng như nội dung của các phần mềm bản đồ phải trả phí khác. Với Google Earth, mọi cảnh vật trên khắp hành tinh sẽ được quan sát chỉ thông qua những chuyển động của ngón tay.

5. Stanza

Nếu bạn là người yêu thích đọc sách, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng download những cuốn sách điện tử (ebook) mình yêu thích với Stanza. Ứng dụng cho phép người dùng có thể download dễ dàng từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau. Bạn cũng có rất nhiều lựa chọn cho các tiêu đề sách có thể tải về miễn phí. Tất cả đều được chuyển sang ePub, PDF hay eReader từ giao diện chính của Stanza.

6. The Weather Channel

Đây là ứng dụng miễn phí sử dụng cơ sở dữ liệu từ Weather.com, chuyên trang nổi tiếng trong việc cung cấp thông tin thời tiết. Thông tin từ Weather.com được cập nhật thường xuyên, với bản đồ thời tiết gồm nhiều nội dung rất chi tiết, như nhiệt độ, độ ẩm,

7. Bump

Bump làm cho việc chia sẻ app với mọi người thật đơn giản là chạm hai điện thoại với nhau. Chỉ cần chọn những gì bạn muốn gửi, sau đó giữ điện thoại của bạn và nhẹ nhàng đụng tay với một người dùng khác Bump. Và bây giờ, bạn có thể nhắn tin với bạn bè của bạn đang ở gần bạn - chỉ cần add một người bạn bên trong của Bump và bắt đầu nhắn tin.

8. Skype

Skype đã góp phần không nhỏ trong việc kết nối mọi người lại với nhau, từ châu lục này đến châu lục khác, từ đất nước này đến đất nước khác, từ thành phố này đến thành phố khác. Trước đây những người sử dụng Skype chỉ có thể nói chuyện được với nhau miễn phí thông qua “PC to PC communication”, nhưng giờ đây các iFan có thể thực hiện tác vụ này với phiên bản Skype ngay trên dế iPhone.

9. Paper Toss

Bạn mới có chuyện bực mình ở công sở? Trò chơi ném giấy này sẽ khiến cho bạn xả tức giận với những cảm giác rất thực đó. Bạn bực tức vì áp lực công việc và những vấn đề ngoài lề? Bạn muốn ném đi những muộn phiền lo âu đó như ném những cục giấy thừa thãi? Paper Toss sẽ giúp bạn.

10. Dropbox

Có rất nhiều ứng dụng giúp bạn chuyển đổi các file giữa máy tính và iPhone nhưng Dropbox là ứng dụng miễn phí và dễ sử dụng hơn rất nhiều so với các công cụ chuyển đổi khác. Bạn chỉ cần đưa tất cả các file cần chuyển đổi vào một folder trên máy tính và Dropbox sẽ giúp bạn truy cập và download một cách dễ dàng.

(Theo Vnmedia)