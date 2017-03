Màn hình Start



Windows 8 không còn nút Start như Windows 7, thay vào đó là màn hình Start với loạt ô gạch chứa thông tin cập nhật theo thời gian thực. Windows 8 cũng không còn trình đơn Control Panel, để truy cập các thiết lập, bạn di chuyển chuột về bên phải, mở thanh Charm.



Các thay đổi này gây không ít bối rối cho người dùng Windows lâu năm. Một số hãng đã tung ra các ứng dụng như SweetLabs Pokki, Lee-Soft ViStart 8 and Stardock Start8 nhằm “khôi phục” nút Start truyền thống cũng như giúp người dùng nhanh chóng làm quen với hệ điều hành mới của Microsoft.



Ứng dụng Snap



Trong Windows 8, bạn có thể hiển thị 2 ứng dụng trong cùng thời điểm, một ứng dụng chiếm 3/4 màn hình ở bên trái hay phải, ứng dụng khác hiển thị ở phần còn lại. Nếu dùng màn hình cảm ứng, bạn có thể thao tác phóng to thu nhỏ cửa sổ ứng dụng, trượt hai ứng dụng qua lại nhau…



Ứng dụng Snap hữu ích nếu bạn làm việc với tài liệu, cần so sánh thông tin, kết quả… Tuy nhiên, Snap giới hạn hiển thị 2 ứng dụng cùng thời điểm, khác với Windows 7, bạn có thể mở nhiều cửa sổ ứng dụng và tùy chỉnh kích thước chính xác theo bạn muốn.



Mật khẩu hình ảnh



Thông thường, để đăng nhập máy tính bạn cần nhập mật khẩu. Trong Windows 8, ngoài việc nhập mật khẩu theo cách truyền thống, bạn có thể dùng hình ảnh làm mật khẩu đăng nhập. Trên màn hình cảm ứng, bạn chạm vào tấm hình theo thứ tự mà bạn đã xác lập trước đó để đăng nhập vào máy tính.

Một số chuyên gia bảo mật cho rằng tính năng mật khẩu hình ảnh chỉ là “cơm thêm” cho vui, vì người khác có thể quay lại thao tác đăng nhập hay người dùng quên thứ tự chạm đăng nhập.



Refresh và Reset



Khi Windows 8 bị lỗi, bạn có 2 tùy chọn: Refresh hay Reset.



Refresh sẽ cài đặt lại Windows 8 nhưng vẫn lưu giữ các thiết lập, dữ liệu cá nhân. Tính năng Refresh sẽ lưu lại các dữ liệu này trên phân vùng riêng của ổ cứng, sau khi cài đặt bản sao mới hệ điều hành, nó sẽ khôi phục lại các dữ liệu đã lưu. Các ứng dụng cài đặt trên giao diện Modern UI được khôi phục lại, còn các ứng dụng Windows truyền thống bạn phải cài đặt lại.



Reset sẽ xóa sạch dữ liệu bao gồm hệ điều hành, các thiết lập, ứng dụng và cài đặt lại bản Windows 8 mới hoàn toàn. Trong quá trình xóa dữ liệu, Windows 8 cung cấp tùy chọn xóa vĩnh viễn dữ liệu không thể khôi phục, bằng cách ghi đè các bit ngẫu nhiên trên tất cả sector ổ cứng.



Windows Store



Phần quan trọng của Windows 8 chính là các ứng dụng theo phong cách Modern. Các ứng dụng này giúp làm nổi bật giao diện Modern UI cũng như tính năng cảm ứng của Windows 8. Bạn chỉ có thể mua các ứng dụng này qua Windows Store.

Microsoft xây dựng kho ứng dụng nhằm khuyến khích phát triển các ứng dụng người dùng, bên cạnh đó là thúc đẩy doanh số cho các thiết bị Windows 8. Apple là một trong những hãng khá thành công với kho ứng dụng, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy doanh số thiết bị iOS.



Khởi động an toàn



Secure boot đảm bảo hệ điều hành khởi động an toàn, tránh lỗi qua việc xác minh nhân (kernel) hệ điều hành. Trusted boot sẽ vô hiệu hóa các malware trước khi hệ điều hành khởi động. Hai tính năng này giúp Windwows 8 khởi động an toàn, duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.



Skype



Windows 8 hỗ trợ tốt Skype. Nếu bạn mua ứng dụng Skype từ Windows Store, nó sẽ được tích hợp với ứng dụng khác chẳng hạn People cho phép bạn lưu trữ và quản lý danh bạ trên mây. Ô gạch Skype trên giao diện Start sẽ hiển thị các cuộc gọi nhỡ gần nhất hay các tin nhắn.



Tùy chọn nhiều màn hình

Windows 8 cho phép bạn di chuyển ứng dụng từ màn hình này sang màn hình kia, kéo thả ứng dụng, hiển thị hình ảnh mở rộng trên nhiều màn hình.



ARM



Trước Windows 8, các máy tính cá nhân hầu hết dùng bộ xử lý x86. Nhưng nay, phiên bản Windows RT có thể chạy với bộ xử lý ARM. Microsoft dường như đang phá vỡ truyền thống lâu đời bằng việc ra mắt máy tính bảng Surface RT, với phần cứng do Microsoft phát triển. Chip ARM có lợi thế là tiêu thụ ít điện năng hơn x86, giúp kéo dài thời gian dùng pin.



SkyDrive



Dịch vụ lưu trữ trên mây cho phép bạn dễ dàng sao lưu, chia sẻ tài liệu, hình ảnh từ Windows 8. SkyDrive cũng có thể tích hợp với Windows Phone, khi bạn chụp hình, tấm hình sẽ tự động gửi lên tài khoản SkyDrive. SkyDrive cũng có các giao diện API hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng ứng dụng kết nối đám mây.

(Theo Pcworld VN / VNN)