Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Công nghệ là đồng minh tự nhiên giúp cho những người có nhu cầu bày tỏ cảm xúc - tình yêu và tình bạn - vào ngày này.



Các món quà công nghệ tiên tiến đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu thay cho các món quà truyền thống như sôcôla hay thú nhồi bông. Thiệp chúc mừng được thay thế bằng tin nhắn, hoặc những lời nhắn trên các trang mạng xã hội.



“Các công cụ của Microsoft giúp mọi người xích gần nhau hơn và điều này không phải là ngoại lệ trong dịp Valentine. Từ Windows Live Messenger đến Kinect for Xbox và thậm chí cả OneNote, những sản phẩm của Microsoft cung cấp những tính năng đặc biệt giúp thần Cupido triển khai công việc dễ dàng hơn…,” bà Lê Mỹ Hạnh, giám đốc công ty Delici nhận xét



Chỉ đơn giản như “tạo một video lãng mạn bằng Windows Live Movie Maker với nhiều sôcôla và nến” hay sử dụng Live Messengers và Hotmail, các công nghệ của Microsoft giúp mọi người có được ngày Valentine tuyệt vời và “phá vỡ đi rào cản về khoảng cách.”



Dưới đây là vài ý tưởng cho ngày Valentine và các sản phẩm của Microsoft sẽ giúp bạn có một kế hoạch hoàn hảo:



1. Tiết kiệm chi phí phòng tập: Thông thường, chúng ta mua vé để tập thể dục tại các phòng tập hoặc chịu mệt và lạnh vào mỗi buổi sáng để tập chạy nhằm mục tiêu giữ sức khỏe và hình thể đẹp.



Nhờ Kinect (Kinect for the Xbox) chúng ta có thể tập thể dục và có được hình dáng hấp dẫn, lôi cuốn.



Một số trò chơi giúp chúng ta vừa tập thể dục lẫn giải trí như "Your Shape – Fitness Evolved." Trò chơi trên Kinect cho Xbox này có chức năng như một huấn luyện viên cá nhân cho chúng ta.



2. Không bỏ lỡ chi tiết, dù đơn giản: Bạn có một kế hoạch cho chuyến đi lãng mạn với người ấy và muốn chắc chắn tất cả mọi thứ theo đúng như kế hoạch? Và là một người hay bị mất vé máy bay, hay quên xác nhận đặt phòng khách sạn và không biết phải làm gì khi tới nơi?



Cứu cánh là OneNote, công cụ lập kế hoạch và tổ chức mọi thứ liên quan đến chuyến đi lãng mạn của bạn, bên cạnh đó bạn có thể thêm vào sổ tra cứu điện tử OneNote những bài hát đặc biệt mà cả hai bạn yêu thích.



3. Hiểu nhanh điều người ấy cần: Đó là người đặc biệt xứng đáng chiếm lĩnh thời gian và chú ý của bạn. Đừng bỏ lỡ một chi tiết nhỏ của những điều mà người đó chia sẻ trên mạng xã hội; khám phá ra sôcôla là một ý tưởng tốt hay thậm chí là một buổi hòa nhạc mà họ muốn xem.



Thêm chi tiết liên lạc của họ trên trang chủ của điện thoại Windows Phone để có thể bỏ qua việc phải hỏi về những điều người đó muốn hoặc không muốn làm.



4. Bộ sưu tập trên mây: Một album ảnh là một món quà tuyệt với cho ngày Valentine. Bạn có thể sử dụng SkyDrive để tạo ra một album ảnh trực tuyến luôn sẵn sàng cho cả hai, để có thể lưu mọi kỷ niệm quan trọng hai bên từng sẻ chia. Nếu chụp ảnh bằng máy Windows Phone, ảnh được đồng bộ hóa ngay lập tức.



5. Chuyện trò dù cách xa? Không ở bên người ấy ngày Valentine và muốn làm họ ngạc nhiên bởi một cuộc điện thoại? Chúng ta đều biết rằng giá điện thoại đường dài khá cao cho một cuộc nói chuyện trung bình khoảng 5 phút.



Tạo sao bạn không dùng Skype? Hãy thực hiện cuộc gọi và quên đi chi phí cũng như thời gian và sử dụng tính năng hội nghị truyền hình để có cảm giác như đang ngồi cùng những người thân yêu của bạn.



6. Gắn những trang yêu thích vào tác vụ: Kế hoạch Valentine bao gồm đi xem phim, nhưng bạn lại không nhớ giờ chiếu? Để dễ dàng thực hiện việc tìm kiếm thông tin, có thể gắn cứng những lịch chiếu phim lên thanh tác vụ của Internet Explorer và giúp kiểm tra lịch chiếu các bộ phim dễ dàng hơn.



7. Hơn kim cương: Kim cương là vĩnh cửu, nhưng có bao giờ bạn lướt web, gửi email hay xem một đoạn phim trên kim cương? Đó là lý do mà máy tính và điện thoại thông minh là lựa chọn tốt nhất, và cũng ít phí hơn.



Quà tặng Valentine có nhiều lựa chọn, nhưng việc tặng kim cương, sôcôla, bóng bay hay hoa đã không còn tính cập nhật. Tại sao không thử nói “I love you” cùng một món quà công nghệ với thiết kế đẹp mắt kèm nhiều tính năng thú vị?



Nếu bạn đang nghĩ về một chiếc máy tính, hãy sử dụng máy tính Windows để đáp ứng dễ dàng và hiệu quả nhất những nhu cầu trên, ví dụ như máy Asus UX21.



8. Thay thi ca bằng biểu tượng cảm xúc: “Hình ảnh luôn có giá trị hơn ngàn lời nói và những hạn chế từ ngữ ngăn trở chúng ta bộc lộ cảm xúc đúng cách. Trong dịp đặc biệt như Valentine, tại sao không sử dụng các biểu tượng cảm xúc của riêng bạn. Emoticon Fair từ Windows Live Messenger, tại www.feriademoticones.com giúp bạn sáng tạo ra những biểu tượng cảm xúc cho riêng hai bạn," ông Barrie Ooi, giám đốc Windows Live, Microsoft APAC chia sẻ.



9. Luôn đồng hành: Bạn đang xem một bộ phim với người ấy và bỏ lỡ phần hay nhất vì điện thoại đổ chuông hay đơn giản là bạn muốn xem lại cảnh phim, Kinect for Xbox cho phép bạn sử dụng lệnh lời nói để dừng lại, tua một bộ phim.



10. Quà riêng: Thiệp Valentine không theo ý bạn, và chưa chắc bạn biết cách làm những trái tim bằng giấy. Để tránh mất thời gian dài tại các cửa hàng để tìm thiệp phù hợp, Microsoft Word có thể giúp bạn tạo ra một thiệp hay lịch cá nhân bằng cách sử dụng các mẫu trực tuyến.



Đây chỉ là một vài ví dụ về cách các sản phẩm của Microsoft hỗ trợ bạn trong ngày Valentine. Rất nhiều công cụ khác của Microsoft cũng có thể giúp bạn thực hiện ý tưởng độc đáo.

Các website giới thiệu thêm thông tin về các sản phẩm của Microsoft cũng như các tính năng sản phẩm.

http://www.xbox.com/es-MX/Kinect

http://office.microsoft.com/es-mx/onenote/

http://office.microsoft.com/es-mx/word/

http://www.microsoft.com/windowsphone/es-mx/default.aspx

http://explore.live.com/skydrive

http://www.skype.com/intl/es/home

http://windows.microsoft.com/es-mx/internet-explorer/products/ie/home

http://windows.microsoft.com/es-XL/windows7/products/home

http://explore.live.com/messenger

http://www.microsoft.com/en-us/default.aspx

https://twitter.com/microsoftlatam

http://windowsteamblog.com/international/b/latam/

Theo PV (Vietnam+)