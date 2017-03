1. Vô hiệu hóa các tài liệu định dạng XPS

XPS là một chuẩn định dạng hình ảnh mới được Microsoft trong HĐH Windows Vista. Tin tặc có thể lợi dụng lỗ hổng trong những tài liệu/ hình ảnh theo định dạng XPS để phân tích và tấn công người sử dụng. Do đó, HĐH hỗ trợ càng ít định dạng tài liệu, máy tính càng an toàn hơn. Tuy điều này có thể ảnh hưởng đôi chút đến việc xem XPS nhưng bạn có thể xem tài liệu định dạng này bằng những công cụ khác ngoài IE.

Cách làm:

Mở IE: Tools -> Internet Options -> tab Security -> Internet zone -> Custom Level -> XPS documents: Disable.

2. Vô hiệu hóa font download

Đôi khi lướt web, có thể các trang web chứa kí tự quốc tế yêu cầu bạn cài font chữ mới để xem được nội dung trang đó, dĩ nhiên đây cũng là một “hiểm họa tiềm ẩn”! Nếu bạn không thường duyệt web ngoài ngôn ngữ chính thống của mình, hãy bỏ chức năng này đi.

Cách làm:

Tools -> Internet Options -> tab Security -> Internet zone -> Custom Level -> Font download: Disable.

3. Vô hiệu hóa đường dẫn thư mục gốc khi upload file

Khi ta upload 1 file lên web server (ví dụ upload ảnh vào blog…), trình duyệt sẽ có lựa chọn việc gửi tên file hoặc đường dẫn gốc của file, ngay cả website đó chỉ cần tên file là đủ. Đường dẫn thư mục file upload sẽ cung cấp các thông tin nhận dạng trên máy tính của bạn, ví dụ “C:\Users

guyenkhoa\Pictures\blog.gif” sẽ “để lộ” tài khoản đăng nhập máy tính của bạn là “nguyenkhoa”…

Cách làm:

Tools -> Internet Options -> tab Security -> Internet zone -> Custom Level -> Include local file directory path when uploading files to a server: Disable.

4. Vô hiệu hóa thông báo xác nhận nếu bạn thiên về lựa chọn “Yes”

Chế độ mặc định bảo mật ở tab Security là “Prompt” - sẽ hiện ra thông báo xác nhận mỗi khi bạn thực hiện tác vụ nào đó. Nếu bạn thiên về lựa chọn “Yes”, tức là đồng ý với hầu hết tác vụ này, bạn có thể xóa thông báo đơn giản bằng cách thay mặc định “Prompt” thành “Disable”.

Cách làm:

Tools -> Internet Options -> tab Security -> Internet zone -> Custom Level.

5. Luôn cảnh báo về tài khoản đăng nhập/mật khẩu

Đối với người sử dụng máy tính tại nhà cũng như công sở, chức năng đăng nhập tự động (auto-logon) khá hữu ích và giúp tiết kiệm thời gian, song nếu ai đó sử dụng máy tính của bạn vô tình hay cố ý đi chăng nữa, thông tin đăng nhập của bạn có thể bị rò rỉ…

Cách làm:

Tools -> Internet Options -> tab Security -> Internet zone -> Custom Level -> User Authentication -> Logon: Prompt for username and password.

6. Vô hiệu hóa hỗ trợ SSL 2.0

SSL2 (Secure Socket Layer - một giao thức truyền tải thông tin an toàn trên Internet) từ lâu đã bị cho là không đảm bảo an toàn, không phù hợp với công việc liên quan đến tài chính… Các website trên thế giới nếu chỉ hỗ trợ SSL2 (mà không phải SSL3, TLS) thì đa số chúng hoặc sẽ có chiều hướng bị khai thác, hoặc “lạc hậu” đến mức có thể trở thành “hiểm họa” đối với người lướt web khi truy cập vào.

Cách làm:

Tools -> Internet Options -> tab Advanced -> Use SSL 2.0: bỏ dấu check.

7. Kích hoạt tính năng hỗ trợ TLS

TLS (Transport Layer Security) là bước cải tiến và cao cấp hơn so với giao thức SSL kể trên, thậm chí nó còn tăng cường tính bảo mật hơn cả SSL3.

Cách làm:

Tools -> Internet Options -> tab Advanced -> Use TLS 1.0: đánh dấu check.

8. Vô hiệu hóa tính năng tìm kiếm từ thanh địa chỉ

Ở IE, những lỗi toán học, lỗi in ấn cùng nhiều lỗi khác… được cắt (cut) - dán (paste) lên thanh địa chỉ và tự động gửi tới các cỗ máy tìm kiếm, vì vậy đôi khi bạn có thể bị lộ thông tin cá nhân nếu sử dụng tính năng này.

Cách làm:

Tools -> Internet Options -> tab Advanced -> Search from the address bar: Do not search from the address bar.

9. Gỡ bỏ những add-on không cần thiết

Đôi khi, việc tích hợp nhiều add-on vào IE là không thực cần thiết, thậm chí còn phản tác dụng khi một số add-on này mắc lỗi bảo mật và dễ dàng bị hacker khai thác. Vì vậy, hãy kiểm tra lại thư viện add-on trong IE và chỉ giữ lại những add-on hữu ích và bạn tin tưởng.

Cách làm:

Tools -> Internet Options -> tab Programs -> Manage Add-ons

10. Gỡ bỏ các phiên bản Java cũ

Có nhiều lí do, song việc cài hoàn thiện các phiên bản Java mới tốt hơn việc nâng cấp (upgrade) từ phiên bản cũ lên phiên bản mới. Theo lí giải của chuyên gia bảo mật cao cấp Jeff Forristal ở Zscaler, hacker có thể vẫn tận dụng những “khiếm khuyết” trong các bản Java cũ để khai thác và tấn công, còn đối với các phiên bản mới hơn - đã khắc phục “khiếm khuyết” đó - có thể bảo đảm an toàn hơn cho người lướt web.