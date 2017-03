Trước khi năm 2009 vừa kết thúc, Firefox đã kịp lập thành tích khi trở thành trình duyệt web phổ biến nhất hiện nay . Ngoài các ưu điểm về tốc độ lướt web, số lượng lớn các plug-in là lý do không thể bỏ qua để tạo nên sức mạnh của “cáo lửa”. Hãy cùng điểm qua 10 plug-in được yêu thích nhất theo bình chọn của trang tin CNet để giúp cho Firefox được hoàn thiện hơn.

1. Jetpacks là plug-in cho phép người dùng có các kiến thức về HTML, CSS và Javacript tự mình tạo nên các plug-in dành riêng cho Firefox.

Jetpacks là plug-in không thể thiếu dành cho những người thích khám phá và muốn chứng minh khả năng của mình. Jetpacks tương thích với Firefox 3.5 trở lên.

2. Weave Sync là plugin cho phép đồng bộ hóa các dữ liệu như danh sách bookmark, mật khẩu đăng nhập, lịch sử truy cập, tìm kiếm… hoặc các thuộc tính bạn đã thiết lập trên Firefox.

Với plug-in này, các thông tin được lưu trên Firefox sẽ dễ dàng sử dụng trên mọi máy tính, thậm chí trên cả phiên bản Firefox dùng cho điện thoại di động (Mozzila Fennec), đồng nghĩa với việc bất kể sử dụng tại đâu, Firefox cũng sẽ giống như phiên bản quen thuộc bạn sử dụng tại nhà.

Wave Sync tương thích với Firefox phiên bản 3.5 trở lên.

3. Multi Links là plug-in cho phép bạn mở, copy hoặc bookmark nhiều link cùng một lúc, thay vì phải mất thời gian để tiến hành lần lượt trên từng đường link.

Để thực hiện điều này, bạn chỉ việc nhấn chuột phải và khoanh vùng khu vực chứa các đường link cần tác động và chọn thao tác thích hợp.

Multi Links tương thích với Firefox từ phiên bản 2.0 đến 3.5.

4. Nếu bạn cảm thấy nhàm chán với giao diện quen thuộc của Firefox, hãy thử khác lên mình “cáo lửa” những gương mặt mới với Personas.

Personas là plug-in cung cấp cho người dùng 30 ngàn kiểu giao diện khác nhau để chọn lựa và thay đổi. Các mẫu giao diện này được chia theo từng đề tài để người dùng dễ lựa chọn và tìm kiếm.

Personas tương thích với Firefox từ 3.0 đến 3.6.

5. Từng biết đến với tên gọi SmarterFox, và giờ đây là FasterFox, đây là plug-in cung cấp các công cụ giúp cho việc tìm kiếm, lướt web, download file… của người dùng được thuận tiện và nhanh chóng hơn. Chẳng hạn, chỉ việc dùng chuột để chọn một từ hoặc cụm từ, FastestFox sẽ hiển thị hộp thoại với các biểu tượng của bộ máy tìm kiếm…

FastestFox tương thích với Firefox từ 3.0 đến 3.6.

6. WebReview giúp cho trang chủ khởi động của Firefox liệt kê danh sách các trang web mà bạn thường xuyên ghé thăm, để có thể truy cập chúng được nhanh chóng hơn.

Tính năng này tương tự như tính năng Speed Dial trên Opera, hoặc tính năng Top Sites trong Safari, tính năng hiển thị tab mới trên Chrome. Với plug-in này, Firefox sẽ hiển thị danh sách các tab được mở mới đây, hoặc hiển thị danh sách các trang web mà bạn ghé thăm hàng ngày.

WebReview còn cung cấp tính năng cho phép người dùng tìm kiếm các trang web đã ghé thăm trước đây dựa vào tên miền hoặc dựa vào số lần đã truy cập.

WebReview tương thích với Firefox phiên bản từ 3.0 đến 3.6.

7. Bạn muốn lướt web trong bí mật và tránh mọi cặp mắt tò mò sau lưng? Hide Tab là plug-in cho phép người dùng nhanh chóng dấu đi toàn bộ các tab đang mở bất kể số lượng tab là nhiều hay ít, và chỉ để lại duy nhất trang tìm kiếm mặc định của plug-in.

HideTab tương thích với Firefox từ 2.0 đến 3.5. Download tại đây (Đánh dấu vào mục Let me install this experimental add-on trước khi nhấn nút Add To Firefox).

8. PageZipper là plug-in cho phép người dùng ghép nối nội dung của nhiều trang web lại với nhau để cùng hiển thị trên 1 tab. Với plug-in này, bạn sẽ có được sự thuận tiện hơn việc theo dõi những nội dung có độ dài được chia ra làm nhiều trang riêng biệt.

PageZipper tương thích với Firefox 2.0 đến 3.

9. Với URL Tooltip, các đường link ẩn chứa dưới các hình ảnh, các nút bấm sẽ được hiển thị chi tiết, cho bạn biết trước các dạng của đường link trên trang web trước khi nhấn vào nó. Đây là một cách thức an toàn và hiệu quả để tránh xa các trang web lừa đảo và chứa nội dung xấu.

URL Tooltip tương thích với Firefox 3.0 đến Firefox 3.7 Beta.

10. AdBlock Plus: luôn đứng đầu trong danh sách các add-on được sử dụng nhiều nhất, AdBlock Plus là plug-in cho phép người dùng chặn các biển quảng cáo thường thấy trên các website, giúp cho tốc độ truy cập trang web đó được cải thiện, đồng thời giúp tiết kiệm dung lượng sử dụng Internet.

AdBlock Plus tương thích từ Firefox 3.0 đến 3.7 Beta.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Sohoa)