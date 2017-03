Ảnh minh họa. (Nguồn: cs.sfu.ca)

Thị trường máy tính bảng nở rộ trong thời gian vừa qua cùng với những đột phá trong thiết kế và tính năng của các mẫu điện thoại thông minh và cả những sản phẩm lai "2 trong 1" hay "3 trong 1" đã phần nào khiến thế giới tin rằng những chiếc máy tính để bàn truyền thống sẽ sớm bị loại bỏ.



Tuy nhiên, trang mạng ITWorld mới đây đã đang một bài viết trong đó chỉ rõ 10 lý do mà theo đó máy tính để bàn truyền thống sẽ "sống mãi.""



10 lý do được đề cập trong bài viết của ITWorld gồm những ưu điểm có máy tính để bàn so với các loại thiết bị khác, đó là:



1. Giả rẻ hơn các loại thiết bị khác

2. Có khả năng hoạt động và sức mạnh lớn hơn

3. Có thể kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi hơn

4. Có thể dễ dàng mở rộng màn hình (kết nối thêm màn hình hoặc kết nối với các màn hình lớn hơn)

5. Các game thủ có thể chơi được các game thực sự dành cho máy tính

6. Sửa chữa dễ dàng hơn

7. Lập trình trên máy tính tốt hơn

8. Sử dụng được làm kho lưu trữ dữ liệu bổ sung

9. Ít khả năng bị đánh cắp hơn

10. Dễ dàng "dựng" một máy tính theo cấu hình ưa thích./.

Theo Đại Hải (Vietnam+)