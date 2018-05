Chỉ cần thay đổi một số thiết lập, bạn hoàn toàn có thể giảm được đáng kể mức sử dụng dữ liệu 3/4G để tiết kiệm tiền.

Cách 1: Tắt hỗ trợ WiFi

Bạn vào Cài đặt (setting) > Di động (Cellular) > kéo xuống và tắt Hỗ trợ WiFi (Wi-Fi assist). Đây là tính năng tự động bật mạng dữ liệu khi mạng WiFi yếu.





Cách 2: Vô hiệu hóa các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu

Để thực hiện bạn cần vào Cài đặt (setting) > Di động (Cellular), kéo xuống và chọn ứng dụng nào bạn muốn tắt rồi chuyển từ On sang Off. Bằng cách này bạn có thể tắt quyền truy cập dữ liệu di động của những ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu để tiết kiệm tiền cước 3/4G.





Cách 3: Tắt những ứng dụng tự động sử dụng dữ liệu ngầm

Những ứng dụng như Messenger, Facebook, Maps, Mail là những ứng dụng thường xuyên chạy ngầm và sử dụng dữ liệu di động của bạn để cập nhật thông tin. Nhưng bạn nên tắt những ứng dụng này để tiết kiệm được pin cho máy lẫn tiền cước 3G.

Bạn cần vào Cài đặt (setting) > Cài đặt chung (General) > chọn Tự động làm mới trong nền (Background App Refresh) sau đó tắt từng ứng dụng. Những ứng dụng bị tắt sẽ không thể tự cập nhật thông tin cho bạn cho đến khi bạn mở nó.





Cách 4: Tắt tính năng tự động phát video trên Facebook

Mở Facebook > vào tab Menu > Setting & Privacy (cài đặt & riêng tư) > Account Settings (cài đặt tài khoản) > Videos and Photo > ở mục Autoplay (Tự động phát) bạn chuyển sang Never autoplay videos hoặc On Wi-Fi conections only.





Cách 5: Vô hiệu hóa nghe nhạc bằng mạng di động

Bạn vào Cài đặt > Nhạc > chuyển dữ liệu di động từ On sang Off các mục như Stream, High quality streaming, Dữ liệu di động.





Cách 6: Chỉ xem video HD trên Youtube khi có WiFi



Để thực hiện bạn mở Youtube > vào Cài đặt > bật tính năng Chỉ bật HD khi sử dụng WiFi.





Cách 7: Cài đặt giới hạn dữ liệu



Hiện nay nhà mạng cung cấp khá nhiều gói dữ liệu di động cho người dùng, với mức băng thông cùng tốc độ khác nhau. Và dĩ nhiên với một số gói dịch vụ, khi vượt qua mức băng thông được cho phép, nhà mạng sẽ bắt đầu tính phí.

Bạn nên đặt giới hạn để kiểm soát việc sử dụng dữ liệu bằng cách truy cập vào Cài đặt > Sử dụng dữ liệu, tại đây bạn có thể thấy lượng dữ liệu đã sử dụng, những ứng dụng đang sử dụng 4G.





Sau đó chọn Set mobile data limit để cài đặt mức giới hạn, khi lưu lượng sử dụng trên điện thoại đạt đến mức này, thiết bị sẽ tự động ngắt kết nối. Điều này sẽ giúp người dùng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ mạng.



Cách 8: Thay thế các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu

Phiên bản rút gọn sẽ giới hạn một số tính năng mới và giữ lại những tính năng quan trọng. Với 2 ứng dụng rút gọn này, việc sử dụng Facebook trở nên tiết kiệm hơn bao giờ hết.





Cách 9: Tắt cập nhật thông qua WiFi

Chọn Cài đặt trong CH Play > Tự động cập nhật ứng dụng > Chỉ tự động cập nhật ứng dụng qua Wi-Fi để thiết lập tiết kiệm 3G.





Cách 10: Tải về xem sau



Hiện tại các ứng dụng như Google Maps hay YouTube đều có chế độ xem ngoại tuyến. Chuẩn bị một mạng WiFi thật tốt, sau đó lưu các đoạn video hay bản đồ lại và thực hiện xem khi ngoại tuyến để tiết kiệm mạng dữ liệu di động.









Diệu Thảo (T/H)