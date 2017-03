Các ứng dụng về du lịch sẽ giúp ích những ai sử dụng

Hiện nay có khá nhiều phần mềm có thể hỗ trợ cho việc đi du lịch “bụi”. Theo đó chỉ cần cài phần mềm này vào smartphone thì người dùng có thể “vi vu” bất cứ nơi đâu và bất cứ quốc gia nào mà không sợ bị lạc đường hay gặp các rắc rối.

Phiên dịch ngôn ngữ lạ

Với không ít dân đi du lịch, việc phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt là việc khá dễ dàng. Thế nhưng sẽ thật khó khăn khi đi du lịch ở một đất nước không nói tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của người khác thì bạn cũng không thể hiểu họ nói gì. Với ứng dụng với Google Translate trên các phiên bản của smartphone người sử dụng có thể dịch từ các file ghi âm, hình ảnh, đoạn văn bản. Việc này khiến cho các chuyến du lịch tới những quốc gia không có chữ viết theo hệ Latin như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga... trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hiện tại, Google Translate có thể dịch giữa 80 thứ tiếng và có thể dùng ngay cả khi không có internet.

Hay Converse, ứng dựng giành cho iPad và đặc biệt rất hữu dụng cho những chuyến du lịch nước ngoài. Ứng dụng này sẽ cho giúp người dùng dịch những câu giao tiếp thông thường khi gặp trường hợp bất đồng về ngôn ngữ. Giao diện đặc biệt với việc chia đôi màn hình Ipad và hai người sẽ chat với nhau bằng ngôn ngữ riêng và Converse sẽ dịch giúp bạn. Điều này sẽ rất khó trong trường hợp bạn phải giao tiếp trên đường.

Một ứng dụng khác không thể thiếu trong các chuyến đi du lịch bụi chính là ứng dụng TravelSafe. Ứng dụng này tuyệt đối cần thiết với bất cứ khách du lịch nào. Travelsafe lưu trữ sẵn những thông tin cần thiết khách du lịch cần phải có trong những trường hợp nguy cấp. Thông tin này bao gồm số điện thoại cảnh sát, bệnh viện địa phương, cách liên lạc với đại sứ quán gần nhất… của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mặc dù phải mất một ít phí để sử dụng nhưng ứng dụng này là hết sức cần thiết.

Lái ôtô du lịch nơi xứ người

Riêng với những người thích lái xe ôtô đi du lịch thì Around Me là ứng dụng bỏ túi cần thiết. Around Me sẽ giải quyết được các rắc rối cho những bác tài lạ chỗ. Sau khi định vị được vị trí hiện tại của bạn, ứng dụng này tự động gửi về thông tin những điểm kinh doanh được chia theo từng đề mục ở gần vị trí đó nhất, không chỉ cây xăng mà còn có ngân hàng, bệnh viện, nhà hàng, quán cà phê. Khi chọn vào một mục, lập tức vị trí, bản đồ và khoảng cách của những địa điểm này sẽ hiện lên cho phép bạn lựa chọn nơi mình thích.

Ngoài tra, Minube một ứng dụng khác khá hữu dụng. Đây là một thư viện điện tử với thông tin về 24.000 địa điểm tại hơn 200 quốc gia. Đồng thời ứng dụng này cũng cung cấp hơn 100.000 hướng dẫn ngắn từ những người đã từng đi du lịch qua những địa điểm đó. Minibe cũng ghi chú những điểm du lịch gần nhất mà bạn có thể tới. Đặc biệt bạn và những người động hành có thể dùng ứng dụng này để lên kế hoạch và tương tác với nhau.

Ngoài ra các ứng dụng về bản đồ như Google Maps và các bản đồ địa phương của từng quốc gia cũng hết sức cần thiết, theo đó người dùng có thể tra cứu đi lại dễ dàng hơn.

Như Vũ