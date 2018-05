Motor điện phân khối lớn vừa thể hiện phong cách, vừa mang đến cảm giác phiêu lưu trên từng cung đường cho người lái. Hiện nay, thị trường motor điện đã và đang rất sôi động với nhiều mẫu xe có tốc độ khủng, đáp ứng nhu cầu di chuyển của những tín đồ đam mê tốc độ với mức giá hợp lý, và quan trọng nhất là thân thiện với môi trường.

1. Brammo

Brammo Empulse R có thiết kế đẹp mắt và hiệu suất tương đương với các mẫu xe motor 600 cc. Xe có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 110 mph (177 km/giờ) và bứt tốc từ 0 - 100 km/giờ chưa tới 5 giây. Đây là một trong những mẫu xe điện có mức giá hợp lý và cho tốc độ khá tốt trong phân khúc. Hiện tại, Brammo đã được mua lại bởi công ty xe Polaris, sản phẩm đang được bán ra với mức giá từ 15.000 - 19.000 USD.





2. Zero

Zero cung cấp các dòng sản phẩm tương tự như Brammo với các dòng xe dành cho đô thị, thể thao… với kiểu dáng bắt mắt. Về thiết kế, các dòng xe Zero 2018 không có sự thay đổi so với các phiên bản cũ, bao gồm dòng naked bike (Zero S và SR), scrambler (Zero DS và DSR), xe cào cào (Zero FX và FXS). Các dòng xe có thiết kế hiện đại và sử dụng chung động cơ điện, công suất 60 mã lực.





Điểm nổi bật của các dòng xe Zero là công nghệ pin và sạc nhanh (2,5 giờ để sạc đầy). Vì sử dụng điện nên khả năng di chuyển xa cũng kém hơn so với xe motor sử dụng xăng truyền thống. Do đó, hãng đã đưa ra tùy chọn mở rộng pin để nâng tầm hoạt động, hiện tại mức giá xe dao động trong khoảng từ 13.000 - 17.000 USD.

3. Agility Saietta R

Saietta R là chiếc motor điện có phong cách táo bạo và độc đáo nhất trong danh sách này, kiểu dáng của xe làm chúng ta nghĩ ngay đến chú bò tót. Xe có sức mạnh 96 mã lực, tốc độ tối đa lên đến 105 mph (tương đương 168 km/giờ) và mất khoảng 3,5 giờ để sạc đầy. Mẫu xe này hiện đang được bán với mức giá khoảng 27.000 USD.





4. Mission R

Mission Motorcycles có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), trong số các sản phẩm của hãng, nổi tiếng nhất vẫn là Mission R. Đây là siêu xe điện cho công suất lên đến 160 mã lực với hệ thống động cơ điện 15 kWh. Xe có khả năng bứt tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong vòng 3 giây và nhanh chóng đạt vận tốc cực đại 241 km/giờ. Với mỗi lần sạc, bạn có thể di chuyển được 193 km cho đường hỗn hợp và 321 cho đường thông thường. Xe hiện tại đang được bán ra với mức giá hơn 30.000 USD.





5. Lightning LS-218

Danh hiệu xe motor điện nhanh nhất thế giới hiện đang thuộc về LS-218, mẫu xe của hãng Lightning Motorcycle. Xe có sức mạnh lên đến 200 mã lực, được tích hợp nhiều công nghệ mới và được bán ra với mức giá 39.000 USD. Mẫu xe này có thể đạt vận tốc lên đến 350 km/giờ, có khả năng bứt tốc từ 0-100 km/giờ chỉ trong 2 giây trước khi đạt vận tốc cực đại. Xe có thể đi được quãng đường dài 280 km cho một lần sạc.





Các hãng lớn như Harley Davidson cũng đang thử nghiệm với chiếc motor điện Electric LiveWire, chiếc xe được giới thiệu trong bộ phim Avengers…

TIỂU MINH