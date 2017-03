Chỉ cần bỏ ra khoảng 40 triệu đồng người tiêu dùng đã có thể sở hữu được một chiếc màn chiếu cong với đầy đủ tính năng như những chiếc tivi bạc tỉ.

Việc đầu tư một chiếc tivi màn hình cong với mức giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí gần 1 tỉ đồng khiến nhiều người phải đau đầu. Không chịu “bó tay”, nhiều dân chơi dùng màn chiếu cong giá rẻ kết hợp với máy chiếu cho ra những chiếc tivi cong tự chế với tính năng không thua kém gì tivi cao cấp.

Thưởng thức công nghệ mới

Anh Trần Minh Vũ, quận Tân Bình cho biết anh rất thích tivi màn hình lớn, đặc biệt là những chiếc tivi màn hình cong vừa xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, giá của các sản phẩm này tệ nhất cũng cả trăm triệu đồng thì quả là giấc mơ với gia đình anh. Qua tìm hiểu từ bạn bè anh tìm được một giải pháp khác rẻ hơn. Anh Vũ đầu tư một chiếc màn chiếu cong 135 inch, máy phát và một dàn loa với chi phí khoảng 38 triệu đồng. Mặc dù hệ thống của anh Vũ chỉ ở tầm mức trung bình nhưng anh khá hài lòng bởi chất lượng không tệ. Ngoài thưởng thức phim, anh còn kéo Internet và mua thêm một chiếc đầu Dune biến hệ thống chiếu có thêm tính năng thông minh để xem phim trên Internet.

Những chiếc màn chiếu cong lớn đang trở thành lựa chọn mới của nhiều hộ gia đình. Ảnh: BH

Anh Vũ cho biết anh dành ra căn phòng 20 m2 để đầu tư hệ thống nên hơi chật chội nhưng đủ để gia đình anh trải nghiệm giải trí. “Cha mẹ tôi cũng trên 70 tuổi, từ ngày đầu tư hệ thống ông bà cụ rất thích, chiếc màn chiếu lớn giúp các cụ xem rõ hơn. Các cụ tự nghiên cứu mày mò sử dụng, bình thường thì xem tivi, khi buồn thì xem phim bộ trên TVB Internet nên khá tiện lợi” - anh Vũ phấn khởi chia sẻ.

Còn theo anh Cường, một hộ gia đình ở Đồng Nai, thì anh cũng đầu tư một chiếc màn chiếu cong và hệ thống phát gần 40 triệu đồng để xem thay cho tivi. Đặc biệt là anh tận dụng lại hệ thống loa cũ nên giảm được nhiều chi phí. “Với một hệ thống chiếu lớn mình có thể trải nghiệm được hình ảnh chân thật hơn. Đây là điều mà những chiếc tivi dù mắc tiền đến mấy cũng khó mà có được” - anh Cường phân tích.

Theo giới kinh doanh, hiện rất nhiều hộ gia đình đang sử dụng các hệ thống màn chiếu để thay tivi. Không chỉ những gia đình có phòng riêng, nhiều người còn tận dụng cả phòng khách để gắn màn chiếu. Cùng với các thành phố lớn thì giới mê công nghệ ở các tỉnh, thành cũng đang thích thú tìm mua thiết bị về nhà lắp ráp.

Đầu tư giá siêu rẻ

Anh Đỗ Hoàng Phúc, dân chơi 3D ở quận Tân Bình, cũng là một trong những người thiết kế ra các hệ thống màn chiếu cong giá rẻ, cho biết việc đầu tư các hệ thống chiếu đa tính năng khá đơn giản. Quan trọng nhất là loa và các dòng máy chiếu đã giảm giá đến tận đáy khiến người dùng ngày càng dễ dàng tiếp cận. “Nếu so với việc mua một chiếc tivi cong khoảng 55 inch với mức giá vài trăm triệu đồng thì đầu tư màn chiếu cong hiệu quả hơn. Người dùng không thể thưởng thức hết các hiệu ứng của tivi cong do màn hình nhỏ, trong khi đó các hệ thống màn chiếu to hơn nên khả năng trải nghiệm sẽ tốt hơn” - anh Phúc phân tích.

Theo giới chơi HD, hiện nay chỉ khoảng 40 triệu đồng người dùng đã có thể sở hữu được một bộ gồm màn chiếu trên 100 inch và máy chiếu hạng trung. Theo đó, giá trung bình một màn chiếu khoảng 12-14 triệu đồng, trong khi đó một chiếc máy chiếu tầm trung có giá khoảng 20-24 triệu đồng, ngoài ra người dùng có thể đầu tư thêm một dàn loa All in one giá khoảng dưới 10 triệu đồng. Chỉ cần kéo thêm truyền hình HD thì hệ thống chiếu sẽ có đầy đủ tính năng như tivi.

BÁ HUY

Chiếc máy tính bảng hơn 100 inch Hiện nay ngoài việc xem phim, xem tivi một số hộ gia đình dùng màn chiếu cong còn mua thêm USB biến hệ thống thành thông minh. Theo đó, dùng USB kết nối với máy chiếu, khi kết nối người dùng hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống chiếu như một chiếc máy tính bảng khổng lồ nhiều tính năng như chơi game, hát karaoke, xem phim online, thậm chí là vào Facebook.