(PLO)- “Công tác đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam (VN) vẫn còn ở thế bị động”. Ngày 4-12, tại Hội thảo "Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2014" với chủ đề “An toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc gia”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá như trên.