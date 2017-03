Asus vừa bất ngờ tung bản nâng cấp của chiếc smartphone giá rẻ Zenfone C tại thị trường Việt Nam. Nâng cấp sáng giá nhất trên model này là RAM dung lượng 2 GB (so với 1 GB của phiên bản cũ). Giá bán của máy ở mức 2,49 triệu đồng. Đây là chiếc smartphone đầu tiên tầm giá dưới 3 triệu tại Việt Nam có RAM 2 GB.

Asus bất ngờ tung Zenfone RAM 2 GB giá 2,5 triệu tại VN

Theo phía đại lý, máy đã về cửa hàng nhưng số lượng chưa nhiều. Trong khi đó, đại diện Asus Việt Nam cho biết, có thể máy sẽ có tên gọi Zenfone C+ để phân biệt với model cũ. Riêng model Zenfone C cũ hiện vẫn có doanh số tốt nên hãng chưa có ý định dừng bán. “Khách hàng sẽ có cơ hội chọn lựa giữa bản RAM 2 GB và bản RAM 1 GB cũ với giá rẻ hơn”, vị đại diện này cho hay. Zenfone C bản tiêu chuẩn hiện có giá bán 2,19 triệu đồng, thấp hơn 300.000 đồng so với model mới.

Bên cạnh RAM 2 GB, bản Zenfone C mới vẫn được trang bị màn hình 4,5 inch độ phân giải 480 x 854 pixel, mật độ điểm ảnh 233 ppi. Thiết bị này chạy chip Intel Atom Z2520 lõi kép tốc độ 1,2 GHz, dung lượng lưu trữ 8 GB. Máy sử dụng camera chính 5 megapixel, camera phụ VGA và pin 2.100 mAh.

Ngoài chiếc Zenfone C mới, Asus cũng bắt đầu mang về nước bản Zenfone 2 màn hình 5 inch giá rẻ. Cụ thể, chiếc Zenfone 2 màn hình 5 inch (tên mã ZE500CL) đã lên kệ tại một số nơi với giá 3,99 triệu đồng, thấp hơn 600.000 đồng so với bản 5,5 inch cấu hình thấp nhất trước đây.

Model này dùng chip Intel Atom lõi kép 1,6 GHz (thấp hơn so với bản lõi tứ 1,8 hoặc 2,3 GHz trước đó). Màn hình của máy có kích thước 5 inch, độ phân giải 720p, bộ nhớ trong 16 GB, RAM 2 GB. Máy có camera chính 8 megapixel, camera phụ 2 megapixel. Như vậy, Zenfone 2 màn hình 5 inch có thông số camera thấp hơn khá nhiều so với bản 5,5 inch, vốn dùng camera 13 chấm phía sau và 5 chấm phía trước.

Theo đại diện Asus, bản Zenfone 2 màn hình 5 inch dùng chip Qualcomm cũng sẽ sớm lên kệ tại Việt Nam trong thời gian tới. Thông tin cụ thể về giá bán của máy chưa được tiết lộ.

TIỂU MINH - Theo Zing