Tài khoản chuyên cung cấp các thông tin rò rỉ nổi tiếng trong giới công nghệ @evleaks hôm qua đã đăng tải những hình ảnh chính thức của siêu phẩm HTC One phiên bản màu xanh dương đồng thời tiết lộ phiên bản này sẽ được bán ra vào cuối năm nay.

Hình ảnh rò rỉ của HTC One phiên bản màu xanh dương.

Nguồn tin từ trang PhoneArena cũng khẳng định, họ nhìn thấy số hiệu của phiên bản HTC One phiên bản xanh dương trong hệ thống nội bộ của nhà mạng Verizon của Mỹ.

HTC One là thiết bị cao cấp nhất hiện tại của HTC. Khi giới thiệu HTC One, hãng điện tử Đài Loan đã nhắc tới những màu sắc khác nhau của thiết bị. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, HTC One chỉ có 3 màu là bạc, đen và mới đây nhất là màu đỏ.

Từ hình ảnh rò rỉ người ta không thấy logo của nhà mạng nào, do vậy, rất có thể HTC One phiên bản màu xanh dương cũng là một phiên bản quốc tế giống như phiên bản màu đỏ đã được bán tại Việt Nam.

Tài khoản @evleaks cũng không tiết lộ thời điểm ra mắt chính thức cũng như giá bán của HTC One với màu sắc đặc biệt này. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, HTC One phiên bản xanh dương cũng sẽ có giá tương tự như các phiên bản màu bạc, đen hay đỏ.

Theo Lê Văn (VNN / Engadget/PhoneArena)