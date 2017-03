(PLO) - Có thể vì một lý do nào đó mà HTC One M9 Plus đã không thể xuất hiện cùng với người anh em M9 của mình tại MWC 2015. Và mới đây, một số hình ảnh được cho là một phiên bản khác của M9, một phiên bản nâng cấp đã xuất.