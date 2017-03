Xperia Z có giá khá “chát” tại Việt Nam



Được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm công nghệ CES 2013 diễ ra hồi đầu tháng 1 vừa qua, Xperia Z là chiếc smartphone đang được trông đợi nhất hiện nay của Sony. Theo thông tin từ Sony Việt Nam, hãng sẽ bắt đầu bán ra Xperia Z chính hãng từ ngày 20/3 tới đây với mức giá 16.490.000 đồng. Đây là một mức giá khá cao cho Xperia Z và cao hơn khá nhiều so với sản phẩm trên thị trường tự do (chủ yếu là theo đường xách tay). Hiện Xperia Z trên thị trường tự do có mức giá khoản từ 15,3 đến 16 triệu đồng.



Xperia Z là chiếc smartphone cao cấp và được yêu thích nhất hiện nay của Sony. Máy có màn hình 5-inch với độ phân giải Full HD (1920x1080), sử dụng công nghệ màn hình Bravia Engine 2.



Về cấu hình, Xperia Z cũng được trang bị một cấu hình mạnh mẽ, với vi xử lý Snapdragon S4 Pro lõi tứ tốc độ 1.5GHz, 2GB bộ nhớ RAM cùng 16GB ổ cứng lưu trữ. Mặt sau của máy là camera 13 megapixel, được trang bị cảm biến Exmor RS mới nhất của Sony, hỗ trợ khả năng quay video HDR, chụp ảnh độ phân giải 9 megapixel ở tốc độ 10 khung hình/giây cho đến khi chiếc smartphone này hết pin hoặc không còn dung lượng lưu trữ.



Máy hoạt động trên nền tảng Android 4.1 Jelly Bean, hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth, 4G LTE, giao tiếp trường gần NFC…



Điểm nổi bật của Xperia Z đó là được cải thiện thời lượng pin bằng cách trang bị tính năng có tên gọi Battery Stamini, có chức năng tự động tắt các ứng dụng đang chạy ngầm khi màn hình của máy đã được tắt. Điều này cho phép Xperia Z có thời gian chờ của pin gấp 4 lần so với các smartphone khác của Sony. Xperia Z sử dụng thỏi pin có dung lượng 2.330mAh.



Ngoài cấu hình mạnh mẽ, Xperia Z còn là chiếc smartphone đạt tiêu chuẩn IP55 và IP57 về khả năng chống thấm nước và chống bám bụi. Máy vẫn có thể hoạt động tốt sau khi ngâm dưới nước ở độ sâu 1 mét trong vòng 30 phút.

Theo T.Thủy (Dân trí)