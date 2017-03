Đ ể sử dụng được tính năng này, đầu tiên bạn cần nâng cấp ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất. Giờ đây, khi nhấp vào một video bất kỳ trên Facebook, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một nút ô vuông nhỏ ở góc trên bên phải, khi nhấn vào thì ngay lập tức video sẽ được thu lại thành một cửa sổ nhỏ, giúp bạn vừa có thể lướt newsfeed và vừa xem được video.

Cách tốt nhất để tải video Facebook trên iPhone - Xem video trực tuyến trên smartphone đang ngày càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, tuy nhiên việc này cũng làm tiêu tốn rất nhiều dữ liệu di động, đặc biệt là khi bạn đang xài 3G/4G.

Hiện tại Facebook chưa cho phép điều chỉnh kích thước cửa sổ và nó chỉ có thể nằm ở bốn góc màn hình. Để tắt đoạn video thu nhỏ, bạn kéo vào giữa màn hình nơi có biểu tượng chữ X.

Tắt chế độ tự phát video

Nếu không thích chế độ tự động phát video, người dùng có thể vào More > Settings > Account Settings > Videos & Photos. Tại mục Autoplay, bạn có thể sử dụng một trong ba chế độ là On Mobile Data & Wifi Connection (luôn tự động chạy video khi có kết nối Wi-Fi, 3G); On Wi-Fi connection only (chỉ chạy video khi có kết nối Wi-Fi); Never autoplay videos (không tự động chạy video).

TRIỆU MẪN