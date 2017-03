(PLO)- Ngày 14-12, ASUS chính thức ra mắt ZenFone Go - điện thoại thông minh bắt sóng truyền hình không cần kết nối Internet, phiên bản xem tivi.

ZenFone Go TV (ZB551KL) ngoài tính năng là một chiếc điện thoại thông minh, thiết bị này còn có khả năng bắt sóng xem truyền hình mà không cần vào Internet như một chiếc tivi thực sự.





Đặc biệt, máy có thể bắt được hơn 40 kênh tại Việt Nam tùy khu vực và xem tivi tại hơn 40 quốc gia trên thế giới hoàn toàn miễn phí thông qua sóng truyền hình kỹ thuật số DVB-T2.

ZenFone Go TV vẫn giữ các tính năng và cấu hình ổn định của một chiếc điện thoại thông minh với hiệu năng di động tối ưu cho người dùng năng động như liên lạc, kết nối xã hội, lướt web, giải trí, 3G...

Trang bị chip xử lý Qualcomm 8928 lõi tứ cho hiệu suất ổn định và pin dùng tối ưu, RAM 2GB, hệ điều hành Android Lollipop 5.1.1 thân thiện và những ứng dụng hữu ích tích hợp sẵn.

Camera trước 13 MP, camera sau 5 MP khẩu độ f/2.0 tích hợp công nghệ PixelMaster với 16 chế độ chụp hình thông minh, tối ưu chất lượng hình ảnh như chụp ngược sáng, chụp thiếu sáng, chế độ làm đẹp để chụp selfie.

ZenFone Go TV tích hợp hai SIM hai sóng để thoải mái lưu trữ danh bạ liên lạc, kết nối 3G trên hành trình. Màn hình 5.5 inch, độ phân giải HD 1280 x 720, bộ nhớ trong 32 GB hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 64 GB cùng 100 GB tặng kèm trên ASUS WebStorage trọn đời. Viên pin có dung lượng 3.010 mAh cho phép tối ưu trải nghiệm ở mọi lúc mọi nơi liên tục trong 11 giờ.





Thiết kế vát cong vòng cung đặc trưng cho tay cầm chắc chắn, thoải mái không trơn trượt, các phím vật lý tăng/giảm âm lượng đặt ở mặt sau của máy hướng đến sự thuận tiện khi bấm, khi điều khiển bằng một tay và đặc biệt khi chụp hình selfie.

ZenFone Go TV ra mắt với ba phiên bản màu gồm: đen xám than, bạc băng tuyết và vàng ánh kim với độ mỏng chỉ 10,7 mm và nhẹ 160 g. Màn hình cảm ứng 5.5 inch phủ kính cường lực Corning Gorilla Glass 3, tỉ lệ màn hình so với thân máy là 72% cho vùng xem cực kỳ thoải mái.

Máy lên kệ ngay hôm nay với mức giá 3.490.000 đồng.

TB