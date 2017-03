Khi MacBook Air 11-inch của Apple ra đời vào tháng 10 năm ngoái, nó dường như đánh bật hầu hết các mẫu netbook khác, và dẫn đầu xu hướng laptop được trang bị bộ vi xử lý siêu tiết kiệm năng lượng (Consumer Ultra Low Voltage). Giờ đây, với hệ điều hành OS X Lion mới của Apple, và vi xử lý nâng cấp Intel Core i5, công nghệ truyền tải dữ liệu tốc độ cao Thunderbolt và một số tính năng mới, chiếc MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) mới với giá 999 USD tại Mỹ, đã ở “tầm cao” hơn rất nhiều. Tuy vậy, người dùng có thể không tìm thấy mọi thứ họ kỳ vọng, và mức giá trên có thể vẫn còn “chát” so với những mẫu máy có phần cứng và hiệu năng tương tự.

Thiết kế

Chiếc MacBook Air 11-inch mới vẫn giữ nguyên thiết kế siêu mỏng truyền thống của “họ nhà MacBook Air”, với chỗ mỏng nhất là 0,11 inch, trọng lượng 2,32 pound (xấp xỉ 1kg), chiếc laptop này vẫn mỏng hơn và nhẹ hơn bất kỳ đối thủ nào. Chiếc Acer Aspire AS1830T-68U118 và Lenovo ThinkPad X120e là hai trong số những laptop thuộc hàng mỏng nhất, song vẫn nặng hơn Air đáng kể, với trọng lượng lần lượt là 3 và 3,3 pound. Thiết kế Unibody bằng chất liệu hôm khiến MacBook Air 11-inch vừa mỏng vừa mạnh mẽ.

MacBook Air 11-inch mới có màn hình LED 11,6 inch. Nó mang lại màu sắc sáng, sống động và các góc nhìn rộng, nhưng bạn vẫn phải tập trung chú ý nhiều vì màn hình bóng nhoáng. Độ phân giải 1.366 x 768 tương tự như chiếc Lenovo X120e và thậm chí một số mẫu 13 inch khác, như Samsung Series 9 và HP Pavilion dm3t.

Mặc dù bàn phím vẫn không thay đổi nhiều, song các phím bấm dạng ngói lợp, mờ đen gõ khá mượt – những phím bấm đã nhìn rõ hơn trong môi trường ánh sáng yếu. tính n ăng này vẫn còn thiếu trên các mẫu MacBook Air trước, song đã có trên một số đối thủ như Samsung Series 9 và Alienware M11xr3.

Bàn di chuột kích thước đầy đủ, ấn tượng của Air là một yếu tố thiết kế mà các hãng khác đã thử nghiệm song vẫn chưa cạnh tranh nổi. Bàn di chuyệt của HP dm3t và Samsung Series 9 trông khá giống Air.

Tính năng

Với một cơ cấu mỏng như vậy, MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) không để lại bất kỳ chỗ trống nào cho các ổ đĩa. Máy không có ổ quang hay ổ cứng – mà lưu trữ trên bộ nhớ flash 64GB. Những mẫu máy như HP Pavilion dm3t có đến 320GB lưu trữ, còn Alienware M11Xr3 có 55GB. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy sự chật chội của không gian 64GB trên Air, khi bắt đầu tải về các ứng dụng hay file đa phương tiện. Nhưng bộ nhớ flash cũng có lợi ích của nó, như truyền dữ liệu nhanh, khởi động hầu như ngay tức thì khi được “đánh thức” từ trạng thái chờ (standby) hay ngủ đông (hibernation). Với thời lượng pin ước tính 30 ngày ở trạng thái standby, bạn có thể không bao giờ cần tắt máy hoàn toàn. Ngoài ra, bộ nhớ flash cũng có độ bền cao hơn và vận hành đỡ ồn hơn.

MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) chỉ có một vài cổng, nhưng lại là những “cổng tốt”. Đầu tiên đáng nói nhất là Thunderbolt, công nghệ từng có trên chiếc MacBook Pro 15-inch (Thunderbolt). Jack Mini DisplayPort, có biểu tượng Thunderbolt, mang lại tốc độ truyền dữ liệu gấp khoảng 21 lần so với USB 2.0, nhanh gấp 12 lần so với FireWire 800, và nhanh gấp đôi so với USB 3.0. Không may, hiện phụ kiện tương thích Thunderbolt trên thị trường chỉ có ổ cứng Promise Pegasus R6 và màn hình Thunderbolt của chính Apple, ước tính nó sẽ ra vào khoảng vài tháng tới.

Ngoài ra, MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) có thêm 2 cổng USB 2.0, một cổng kết nối năng lượng MagSafe của Apple và một jack tai nghe. Nhẽ ra nó sẽ tốt hơn nếu có đầu đọc thẻ SD, phụ kiện thường thấy trên tất cả các máy Mac, máy Windows và netbook. Một số người dùng Mac không hài lòng lắm vì phải mua thêm cáp nối (adapter) chỉ để chuyển ảnh từ camera vào máy.

Ngay phía trên màn hình bạn sẽ thấy webcam FaceTime, dùng để chat video với người dùng iPad 2 và iPhone 4, và với những máy tính Mac khác. Không như camera HD trên MacBook Pro, camera trên Air chỉ có chuẩn SD. Về các kết nối không dây, MacBook Air 11-inch có tích hợp Wi-Fi 802.11n và Bluetooth 4.0, nhưng không có kết nối mạng có dây. Nếu gặp khó khăn với Wi-F, bạn sẽ không thể online.

Hiệu năng

MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) không chỉ có cổng tốc độ cao và hệ điều hành mới. Nó còn có bộ vi xử lý lõi kép Intel Core i5-2467M tốc độ 1,6GHz, RAM 2GB. Bộ vi xử lý mới giúp MacBook Air theo kịp với tốc độ của nền tảng Core thế hệ 2 của Intel (Sandy Bridge).

Card đồ họa Intel HD Graphics 3000 của Air mới khá tốt, nhưng theo thử nghiệm, nó không đươc hoàn hảo như card đồ họa Nvidia GeForce 320M tren mẫu Air 11 inch cũ khi thử nghiệm với game và 3D. Trong thử nghiệm đa phương tiện, MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) chứng tỏ là một trong những chiếc laptop 11 inch tốt nhất.

MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) đạt danh hiệu mỏng nhất còn nhờ pin 35Wh của máy gắn liền trong khung, không thể tháo rời. Bài thử nghiệm MobileMark 2007 về pin (chạy trong Windows qua BootCamp) cho thấy MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) “trụ” được 3 giờ 41 phút. Hệ điều hành OS X Lion cũng bao gồm tính năng tối ưu hóa pin, và Apple ước tính Air mới sẽ có thời lượng pin 5 giờ khi lướt web thông thường (hãng còn nói hệ thống có thể chạy được 30 ngày ở trạng thái standby).

So với những sản phẩm tiền nhiệm, Apple MacBook Air 11-inch (Thunderbolt) nổi trội như thế nào? Chắc chắn, đó là một laptop đẹp, với nhiều tính năng chỉ có ở Apple, như thiết kế nổi bật, bàn di chuột đa chạm, hệ điều hành OS X Lion. Nhưng bạn sẽ phải hy sinh một vài tính năng đã trở thành chuẩn trên laptop 11 inch, như thời lượng pin cả ngày, cổng Ethernet port, đầu đọc thẻ SD và không gian lưu trữ lớn hơn. Đổi lại, máy có trọng lượng nhẹ, kiểu dáng đẹp và danh tiếng chất lượng tốt của Apple.

Theo Thu Hường (ICTnews / PCmag)