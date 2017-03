Nhiều website với giao diện nhiều flash "làm khó" Apple iPad - vốn chiếm thị phần lớn nhất trong các dòng máy tính bảng.

Đánh vật mới vào được web bằng iPad



Loay hoay cả buổi, anh Minh Anh, chuyên viên máy tính mới đăng nhập được vào website của một mạng xã hội Việt Nam từ iPad, lý do anh đưa ra là: "Chẳng hiểu thiết kế web nghĩ gì khi trỏ giao diện máy tính bảng về giao diện dành cho mobile với một loạt hạn chế tính năng, trong khi giao diện website cũng không hẳn hỗ trợ cho iOS của iPad".



Quả thực, khi thực hiện thao tác lướt web từ một số máy tính bảng phổ biến hiện nay tại Việt Nam như iPad, Kindle Fire hay Galaxy Tab, ghi nhận từ VietNamNet là hầu hết các website Việt chưa chú trọng đến phân khúc thiết bị này. Từ đó dẫn đến việc website thiếu nhiều chức năng hoặc thậm chí là không thể hiển thị nội dung trên các dòng máy tính bảng.



Thậm chí, nhiều website là báo điện tử hay trang tin với lượng truy cập lớn cũng thiếu hẳn giao diện tối ưu cho các máy tính bảng và phần nhiều mới chỉ hỗ trợ 2 giao diện gồm đầy đủ cho PC hay đơn giản cho các dòng điện thoại tầm trung. Chính vì vậy, vô hình chung các quản trị web quên mất một thị trường tiềm năng với lượng truy cập lớn đang lên từng ngày.



Chị Thanh Trang, khách hàng mua máy tính bảng cho biết: "Trước đây mình thường dùng tablet để lướt web qua 3G khá cơ động nhưng dạo gần đây lại phải quay về dùng laptop vì nhiều website máy tính bảng không vào được, hoặc vào được thì hiển thị rất giới hạn nội dung".



Anh Đức Kiên, phụ trách thiết kế của một công ty giải pháp thiết kế website cho biết: "Thực tế thì việc thiết kế thêm một giao diện cho tablet không phải là khó. Tuy nhiên hiện nay vì thị phần thiết bị máy tính bảng vẫn chưa lớn vì người dùng đa số vẫn truy cập từ PC hoặc điện thoại nên giới lập trình và thiết kế mới chỉ tập trung cho 2 đối tượng khách hàng này".



Điều đáng nói là, sự thống trị của tablet iOS và Android đã tạo thành một xu hướng khá trái chiều và làm đau đầu các nhà quản lý web. Theo anh Hải Long, thiết kế đồ hoạ web lâu năm cho biết: "Máy tính bảng sử dụng độ phân giải một chiều 1024 pixel, mà đây lại là độ phân giải khá lỗi thời trên PC. Vì thế nếu muốn tích hợp web cho máy tính bảng thì lại phải thiết kế thêm một giao diện riêng mới có thể tối ưu. Nếu không bắt buộc phải trỏ về giao diện web cho PC hoặc giao diện mobile cho đỡ mất công".



Đứng quan điểm làm kinh doanh, chị Lê Cầm, phụ trách mảng online marketing của một công ty truyền thông cho biết: "Khoảng mấy năm trở lại đây cùng sự lên ngôi của máy tính bảng thì quan điểm thiết kế quảng cáo banner chia làm 2 hướng. Một hướng chỉ đặc thù dùng ảnh động GIF để được hỗ trợ hiển thị trên iPad và một hướng là thiết kế các banner dạng flash. Vì vậy khi đặt vấn đề quảng cáo trên một website thì việc thiết kế banner rất lằng nhằng vì còn phải đánh giá xem khách hàng truy cập vào website này thường sử dụng thiết bị gì để marketing hiệu quả".



Không chỉ các trang tin, các website thương mại điện tử, công nghệ cũng vẫn khá lúng túng trong việc hỗ trợ tablet hay không hỗ trợ. Đơn cử như Chodientu hay, khi truy cập bằng tablet thì được điều hướng về giao diện dành cho điện thoại, hoặc thậm chí là không trả lời được chủ đề nếu truy cập bằng iPad như trường hợp trang diễn đàn Handheld.vn.



Tại một số website giải trí thuần flash, việc truy cập bằng hệ máy tính bảng của Apple là hoàn toàn bất khả thi và đương nhiên người điều hành đánh mất luôn cả một cộng đồng sử dụng tiềm năng này. Theo một nhân viên lập trình của một đơn vị giải trí thì việc phát hành riêng một ứng dụng client cho iPad để chơi nhạc từ website MP3 của đơn vị này chỉ là giải pháp tình thế bởi nó thiếu rất nhiều tính năng so với phiên bản website nhạc số mà họ đang cung cấp.



Website cho máy tính bảng: Vừa dễ lại vừa khó



Theo anh Đức Kiên, việc thiết kế một giao diện riêng dành cho các tablet hiện nay là không khó và việc định tuyến để những người dùng máy tính bảng khi truy cập website tự động được trỏ về giao diện riêng là điều có thể làm được đối với bất kỳ quản trị web nào.



Tuy nhiên, cái khó ở đây chính là việc thị trường tablet mới chỉ đang ở giai đoạn sơ khai và đang định hình. Bản chất các công nghệ hiển thị, độ phân giải và hỗ trợ mã nguồn cũng chưa rõ ràng, thiếu tính nhất quán. Đó có thể là việc iOS không hỗ trợ flash hay Android với quá nhiều thiết bị khác nhau với tính phân mảnh cao là những yếu tố làm khó cho các thiết kế web.



Vì vậy, cách làm an toàn hiện nay là chỉ thiết kế 2 giao diện cho web và mobile thay vì đẻ thêm ra một giao diện nữa dành cho máy tính bảng.



Một số đơn vị khác có tiềm lực mạnh về thiết kế phần mềm di động thì lại chọn giải pháp là tạo ra các ứng dụng máy trạm với khả năng tự lấy tin từ web mẹ và tự điều chỉnh để hiển thị phù hợp trên máy.



Điểm tiện dụng là các ứng dụng này có thể cập nhật và cài đặt lên nhiều dòng máy khác nhau với độ tuỳ biến, tính tương thích cao. Tuy nhiên điểm yếu là việc tốc độ duyệt sẽ chậm hơn do phải chuyển tải qua máy chủ trung gian để hiển thị lên thiết bị thay vì truy cập trực tiếp từ trình duyệt vào website.

Các website uy tín nước ngoài đều chú trọng đến việc phát triển riêng giao diện cho người dùng máy tính bảng.

Theo anh Lê Mạnh Hùng, Giám đốc công ty lập trình và thiết kế web tại Hà Nội cho biết: "Hiện tại các website nước ngoài đều định hướng xây dựng các website/ứng dụng đọc báo hỗ trợ cho máy tính bảng. Nhưng tại Việt Nam, có lẽ phải sang năm sau hoặc sau nữa thì các doanh nghiệp mới chú trọng thị phần này. Chỉ riêng việc thiết kế giao diện, chờ trình duyệt của cấp trên đã mất vài tuần đến vài tháng thì rõ ràng việc thiết kế 2,3 giao diện hỗ trợ cho nhiều thiết bị khác nhau là một điều bất khả thi với nhiều công ty, đơn vị thông tin tại Việt Nam. Ấy là còn chưa kể kinh phí thực hiện và độ tiếp cận công nghệ của những người quản trị kỹ thuật nữa".



Chị Cầm, phụ trách online marketing vừa nêu trên cũng bày tỏ quan điểm: "Nếu các website Việt Nam tối ưu hơn cho máy tính bảng thì chắc chắn hiệu quả truyền thông từ các đơn vị như mình sẽ tăng hơn, cũng như phần lợi nhuận thu được từ khách hàng sẽ được chia sẻ nhiều hơn với các đối tác chủ quản website. Việc đón đầu xu hướng công nghệ và đối tượng tiêu dùng là điều cần làm và đáng cân nhắc để đầu tư khi mà nó có thể tạo được doanh thu nhãn tiền".



Rõ ràng trong một tương lai gần, tablet sẽ là những thiết bị soán ngôi của netbook và một phần khách hàng của notebook, tạo thành thế đứng riêng trên thị trường công nghệ. Lượng khách hàng tăng đồng nghĩa với việc nhu cầu truy cập các website đặc thù sẽ dao động đáng kể và điều đó đồng nghĩa với việc đã đến lúc các đơn vị chủ quản website cần phải chú trọng phục vụ đối tượng khách hàng mới này.

Theo Vương Long (VNN)