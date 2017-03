Trang Cnet cho biết, hãng WD vừa công bố bắt đầu bán ra mẫu ổ cứng lai SSHD (solid-state hybrid drive) đầu tiên của họ thuộc dòng ổ Black. Tuy không phải là ổ SSHD đầu tiên trên thị trường, nhưng mẫu ổ này rất khác so với dòng ổ Laptop Thin SSHD mà Seagate vừa trình làng tháng trước. SSHD là ổ lưu trữ dạng lai kết hợp giữa ổ cứng truyền thống HDD (hard disk drive) sử dụng phiến đĩa và ổ thể rắn SSD (solid-state drive) sử dụng chip nhớ.

WD Black 500 GB là ổ SSHD đầu tiên của WD. Ảnh: Cnet.

Dòng ổ WD Black có thiết kế siêu mỏng chỉ 5 mm so với độ dày 7 mm của dòng ổ SSHD do Seagate sản xuất, và mỏng hơn 36% so độ dày 9,5 mm của một ổ cứng 2,5 inch tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, mẫu ổ này còn trang bị chip nhớ flash NAND với dung lượng lên đến 24 GB (so với ổ của Seagate chỉ có 8 GB). Ngoài ra, dòng ổ SSHD mới này của WD là mẫu ổ đầu tiên hỗ trợ chuẩn kết nối SFF-8784 thường được dùng cho các thiết bị lưu trữ bên trong smartphone và tablet.

Ngoài ổ SSHD WD Black, WD cũng vừa tung ra thị trường dòng ổ cứng WD Blue có cùng chuẩn kích thước 2,5 inch như của ổ SSHD.

Cả hai dòng ổ WD Black và WD Blue đều có kích thước siêu mỏng 5 mm. Ảnh: Engadget.

Cả hai dòng ổ mới đều hỗ trợ giao tiếp SATA-3 với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 6 Gbps và có cùng dung lượng lưu trữ 500 GB. WD cho biết, cả hai dòng ổ mới này đều được thiết kế chủ yếu cho các hãng sản xuất OEM, đặc biệt là các hãng tablet và các thiết bị siêu di động, nhưng đồng thời cũng có thể sử dụng cho các model máy tính để bàn hay máy tính xách tay. Theo WD, hai dòng ổ này cũng sử dụng cáp dữ liệu loại mới có luôn chức năng cung cấp nguồn cho ổ, giúp giảm bớt việc sử dụng thêm một cáp nguồn riêng như các ổ cứng hiện nay.

Hai dòng ổ lưu trữ này cũng hỗ trợ các công nghệ StableTrac và Dual Stage Actuator của WD. Trong đó, công nghệ StableTrac giúp đảm bảo cho trục môtơ cố định chắc chắn ở hai đầu để giảm độ rung do hệ thống gây ra, đồng thời ổn định các phiến đĩa nhằm theo dõi chính xác trong suốt quá trình đọc ghi. Còn công nghệ Dual Stage Actuator có nghĩa là ổ được trang bị hai bộ truyền động để cải thiện độ chính xác trên các rãnh dữ liệu.

WD cho biết, ổ WD Blue sẽ được bán với giá 89 USD trong khi giá của ổ SSHD WD Black hiện chưa được công bố. Cũng theo Cnet, WD cho biết đang phát triển phiên bản 7 mm của cả hai dòng ổ cứng WD Blue và ổ SSHD WD Black đã được trình làng tại CES 2013, dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay.

Theo Huy Thắng (VNE)