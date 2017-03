(PLO)- Dạo gần đây có khá nhiều thông tin cho thấy loại xe điện tự cân bằng (hoverboard) liên tục bốc cháy và phát nổ tại nhiều quốc gia. Đâu là lý do khiến sản phẩm công nghệ này lại nguy hiểm đến như vậy?

Mới đây, một cô bé 11 tuổi tại Florida (Mỹ) đã bị phỏng vì chiếc xe điện đột ngột bốc cháy và phát nổ. Một trường hợp khác cũng xảy ra tương tự ở Alabama khi người đàn ông này đang trượt chiếc xe xuống vỉa hè. Và hoverboard cũng được cho là nguyên nhân chính đã phá hủy một ngôi nhà ở Louisiana.

Tại sao xe điện tự cân bằng lại thường xuyên phát nổ?

Pin lithium-ion được xem là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề này. Có thể thấy, đây là loại pin rất thông dụng hiện nay bởi nó có kích thước nhỏ nhưng hiệu suất lại cao, được sử dụng rộng rãi trên nhiều thiết bị cầm tay như smartphone, laptop,… Tuy nhiên, vấn đề phát sinh ở đây là rất có thể những chiếc xe điện này đã được trang bị pin kém chất lượng.

Khi xem xét những chiếc xe điện có vấn đề, “Dường như sản phẩm đã được sạc quá mức, các viên pin được đặt chồng lên nhau trong khi đây không phải là cách tốt” - Elliot F.Kaye, Chủ tịch ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng của Mỹ, đã nói.

Pin kém chất lượng rất dễ bị phát nổ nếu nó bị thủng hay hư hỏng. Bạn có thể thấy viên pin lithium-ion đã bốc cháy và phát nổ rất kinh khủng khi nó chịu tác động của các lực từ bên ngoài, điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn đâm chiếc hoverboard vào tường hoặc sụt ổ gà.

“Hiện nay có rất nhiều nhà máy ở Trung Quốc sản xuất pin Li-ion, thực tế là chất lượng và tính thống nhất của những loại pin này thường rất kém, không giống như những gì được tìm thấy trong các sản phẩm của LG hay Samsung.”

Một báo cáo của BuzzFeed cho thấy có khá nhiều xe điện tự cân bằng xuất xứ tại Thẩm Quyến (TQ), chất lượng của nó cũng tương tự những chiếc iPhone nhái mà chúng ta thường thấy tại TP này. Những chiếc xe điện kém chất lượng sau đó sẽ được phân phối và bán ra bởi rất nhiều công ty khác nhau khiến người dùng mất kiểm soát và mua nhầm hàng dỏm.

Ngoài ra, việc xe điện bốc cháy cũng có thể là do các thiết bị bên trong là sản phẩm kém chất lượng. Vào đầu tháng 12 vừa qua, chính phủ Anh đã thu giữ 15.000 hoverboards do các vấn đề an toàn về phích cắm, dây cáp, sạc và pin. Nhà chức trách cũng phát hiện rằng những phích cắm này không có cầu chì, điều này khiến thiết bị của bạn rất dễ bị chập mạch, làm tăng nguy cơ phát nổ và bắt lửa.

Trong khi đó, các nhà bán lẻ lớn như Amazon và Argos đã ngừng bán hoverboards vào cuối tuần này. Đây là hình ảnh cảnh báo mà tờ London Fire Brigade đã đăng tải để cảnh báo người sử dụng.

TIỀN NGUYỄN