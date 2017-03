LAI Yuna C - Smartphone “giải nhiệt” mùa hè

Với thiết kế gọn nhẹ, bo tròn bốn góc cho cảm giác cầm nắm dễ dàng. Sản phẩm này được bán ra với 7 màu khác nhau, giúp người dùng dễ dàng tìm được màu sắc ưa thích, đặc biệt là giới trẻ.

Camera sau có độ phân giải 5 MP, tích hợp đèn flash và khả năng lấy nét tự động. Đây cũng là lần đầu tiên mà Mobiistar đưa màn hình cong 2.5D xuống phân khúc dưới 2 triệu.

Máy sở hữu màn hình 5.0 inch HD, RAM 1GB, vi xử lý Mediatek MT6580 lõi tứ, pin 2.200 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm cơ bản trong một ngày dài.

Ưu đãi đến 7 lần tại tuần lễ: “Chào Shinh Tươi”

Mobiistar phối hợp cùng FPT tổ chức tuần lễ: “Chào shinh tươi” với slogan: “Thay màu áo, chào shinh tươi” với nhiều mức ưu đãi khác nhau khi mua LAI Yuna C theo cá nhân và theo nhóm.





Để tham dự, bạn cần đăng ký thông tin tại http://chaoshinhtuoi.mobiistar.vn để nhận được ngay mã ưu đãi 10% LAI Yuna C. Nếu đăng ký theo nhóm 7 người và mặc 7 màu áo pastel như 7 vỏ màu của LAI Yuna C khi đến sự kiện, bạn sẽ có may mắn nhận cơ hội ưu đãi 10% lên đến 2, 3, 5 hoặc 7 lần.

LAI Yuna C đã lên kệ vào ngày 14-5 tại FPT Shop, Viễn Thông A, Vinpro và sắp tới là TGDĐ với mức giá 1.690.000 đồng. Theo thông tin từ hãng Mobiistar, mỗi vỏ màu thời trang sẽ được tặng kèm trong hộp giúp người dùng dễ dàng thay đổi theo sở thích và gu thời trang khi mua.







TRIỆU MẪN - Tham khảo Mobiistar