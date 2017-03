Photo and Me là ứng dụng miễn phí dành cho nền tảng Android, cho phép người dùng ghép những hình ảnh của mình vào trong những hình nền do ứng dụng cung cấp mà tự đó, bạn có thể biến chính mình thành những ngôi sao xuất hiện trên truyền hình hay trên những bảng quảng cáo…





Sử dụng Photo and Me rất đơn giản, với các bước xử lý đều được tiến hành một cách tự động, những gì người dùng cần làm là chọn lựa hình nền muốn được ghép vào đó và chọn lựa hình ảnh của chính mình, mọi quá trình còn lại sẽ được Photo and Me thực hiện một cách nhanh chóng.





Download và cài đặt ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích với Android 2.2 trở lên).





Lưu ý: để sử dụng ứng dụng, thiết bị của bạn cần phải có kết nối Internet.





Sử dụng ứng dụng rất đơn giản, từ giao diện chính của ứng dụng, bạn chọn 1 hình ảnh nền muốn sử dụng để ghép ảnh của chính mình vào đó. Ứng dụng cung cấp rất nhiều hình ảnh khác nhau để bạn lựa chọn.





Trong trường hợp các tấm ảnh nền không hiển thị được hoặc hiển thị không đầy đủ, người dùng có thể nhấn nút Refresh (2 mũi tên tròn) có trên ứng dụng để tải lại nội dung.

Sau khi chọn được hình nền ưng ý muốn sử dụng để ghép ảnh, tại bước tiếp theo, bạn nhấn vào biểu tượng chiếc máy ảnh ở góc trên bên phải giao diện ứng dụng, chọn “take from camera” để chụp mới một hình ảnh và sử dụng hoặc chọn “take from gallery” để sử dụng một hình ảnh mà mình đã chụp trước đó.





Khung trống “Target Here” ở trên hình nền chính là vị trí mà hình ảnh của người dùng sẽ được ghép vào đó.

Bước tiếp theo, ứng dụng sẽ cho phép người dùng chọn và cắt hình ảnh đã chọn cho phù hợp với kích cỡ và tỷ lệ để ghép vào hình nền.





Sau khi cắt hình ảnh, ứng dụng sẽ tự động xử lý và ghép hình ảnh mà người dùng đã chọn vào hình nền.

Ngoài khả năng ghép ảnh, ứng dụng Photo and Me còn trang bị tính năng cho phép tạo hiệu ứng màu sắc trên hình ảnh sau khi ghép. Người dùng có thể nhấn vào mục Original trên giao diện chính của ứng dụng, sau đó chọn 1 trong 4 tùy chọn hiện ra để thêm hiệu ứng về màu sắc cho hình ảnh.

Sau khi hoàn tất quá trình ghép ảnh hay thêm hiệu ứng màu sắc trên đó, nhấn vào biểu tượng bên trái biểu tượng máy ảnh ở trên thanh công cụ của ứng dụng, chọn Save để lưu lại hình ảnh sau khi ghép, hoặc chọn “Post to wall” để đăng hình ảnh sau khi chỉnh sửa lên Facebook hoặc “Send via email” để gửi hình ảnh này qua email.

Như vậy, với sự trợ giúp của ứng dụng Photo and Me, người dùng thiết bị Android có thể dễ dàng tạo ra những bức ảnh ghép độc đáo và không kém phần hài hước để có thể dành tặng cho bạn bè hay đăng tải và chia sẻ lên Facebook.





Một vài hình ảnh ngộ nghĩnh được tạo ra bởi Photo and Me:

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí)