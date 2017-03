Có hai lợi thế nếu bạn sở hữu màn siêu rộng PFL9954 của Philips.

Thứ nhất, toàn bộ không gian màn hình sẽ được trưng dụng để hiển thị hình ảnh mà không bị hiện tượng "viền đen" do kích cỡ phim không giống kích cỡ màn hình. Vì lý do đó, phiên bản PFL9954 của Philips mang lại cảm giác xem rạp thực sự do tỷ lệ màn hình khá dài. Dù LCD 56 inch này hiển thị phim tốt nhất trên DVD và Bluray ở định dạng 1,85:1 và 2,35:1, nhưng không vì thế mà các nội dung TV với tỷ lệ chuẩn 4:3 không được chăm chút. Chỉ có điều khi đầy màn hình một số chi tiết phía trên và phía dưới của khung cảnh sẽ bị hụt đôi chút.

Thứ hai, với những người yêu thích thể thao hay thể loại hành động, màn cinema này là một lựa chọn tuyệt với bởi tốc độ phản hồi siêu nhanh, chỉ 1ms cộng thêm với công nghệ quét hình lên tới 200 Hz. Công nghệ 200 Hz này của Philips dựa trên thuật toán nội suy khung hình từ 100 Hz và tính năng quét đèn nền. Tương tự như các phiên bản 52 inch, 47 inch và 42 inch, model này cũng được tích hợp đầy đủ các khả năng kết nối xem TV như NetTV xem video trên YouTube, tương thích DLNA cho phép xem các nội dung đa phương tiện qua mạng Ethernet, tích hợp chuẩn không dây Wi-Fi 802.11g và một kết nối USB.

Một tính năng nổi bật khác cũng cần được nhắc tới đó là hệ thống tự động điều chỉnh ánh sáng Ambilight đặc trưng của các thế hệ HDTV của Philips. Hệ thống này sử dụng đèn LED phát ra ánh sáng nhẹ trên các viền trái, phải và phía trên màn hình để làm dịu mắt hơn khi xem. Đóng vai trò là trung tâm giải trí gia đình, màn PFL9954 hỗ trợ tới 5 cổng HDMI, có thể coi là model nhiều cổng nhất trong số các màn hình cao cấp tại thị trường châu Á. Một số tính năng phổ biến khác bao gồm hỗ trợ xem phim 24p và chức năng EasyLink HDMI-CEC cũng được hỗ trợ đầy đủ.

Nhược điểm lớn nhất của màn hình này là giá lên tới khoảng 7.360 USD kể cả việc Philips cũng đã tăng thêm điểm cho màn hình bằng độ tương phản 80.000:1 và hỗ trợ sẵn IDTV với bộ giải mã DVB-T và MPEG-4. Thêm vào đó, do là màn hình của hãng châu Âu nên việc tích hợp hai cổng kết nối SCART kềnh càng lại không mấy thích hợp ở thị trường châu Á vốn không hỗ trợ kết nối này.

Màn cinema 21:9 quả thật sẽ làm một màn lý tưởng cho những tín đồ thích xem phim rạp mà không muốn ra khỏi nhà. Tuy nhiên, mức giá trên 7.300 USD quả thật vẫn còn quá cao so với các đối thủ như LCD 55 inch Samsung UA55B8000XM cũng 200 Hz chỉ khoảng 6.500 USD.