Ngày 11 - 12/4 vừa qua, Samsung chính thức giới thiệu những mẫu TV LED đầu tiên tại Việt Nam. Hỏi chuyện các siêu thị điện máy, hầu hết đều cho biết đã nhập hàng về và sẽ bán trong “nay mai”. Như vậy, thị trường TV Việt Nam vẫn đang “nóng” với dòng LCD, nay được bổ sung thêm một loại TV công nghệ mới là TV LED.

Công nghệ vượt trội

Ông Robert Vũ, Giám đốc tiếp thị Samsung Vina, cho biết điểm khác biệt lớn nhất của TV LED so với TV LCD là TV LED sử dụng công nghệ đèn nền LED thay vì đèn huỳnh quang CCFL thường áp dụng ở TV LCD. Chính vì vậy, TV LED có độ tương phản động cực đại (mega contrast), thiết kế siêu mỏng và khả năng tiết kiệm điện vượt trội.

Thế hệ TV LED Samsung được giới thiệu tại Việt Nam là ba series B8000, B7000 và B6000 với kích cỡ màn hình từ 32 inch đến 55 inch. Các dòng TV này đều có độ mỏng 29,9mm, mỏng hơn 70% so với TV LCD thông thường. Ngoài ra, Samsung còn giới thiệu thêm giải pháp treo tường mới cho TV LED, đưa khoảng cách giữa bờ tường và TV xuống mức 1, 52 cm so với khoảng cách 5, 08 cm ở những giá treo cũ. Samsung khẳng định các mẫu TV LED thân thiện với môi trường hơn, đèn nền LED không chứa thuỷ ngân nên an toàn hơn so với các công nghệ chiếu sáng khác. Hơn nữa, TV LED tiêu thụ ít hơn 40% điện năng so với các loại TV LCD cùng kích cỡ.

“TV LED của Samsung là thế hệ TV mới nhất và hiện đại nhất trên thị trường TV thế giới”, ông Robert Vũ, Giám đốc tiếp thị Samsung Vina, khẳng định. Hiện loại TV LED của Samsung đã có bán tại một số thị trường thế giới như châu Âu và Hàn Quốc. Còn tại Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia đầu tiên Samsung đưa dòng TV LED đến. Theo bà Nguyễn Vân Quỳnh, một đại diện của Samsung Vina, Samsung đánh giá cao về thị trường điện tử nói chung và thị trường TV LCD nói riêng của Việt Nam. Hơn nữa, thị trường này ít bị tác động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Thực tế, sức mua TV LCD của người tiêu dùng Việt Nam khá cao, đặc biệt từ cuối năm 2008 đến nay.

Mua ngay phải chịu “phí thời thượng”

Công nghệ vượt trội, song vấn đề băn khoăn của nhiều người là mức giá của loại TV LED. Theo công bố của Samsung, những mẫu TV LED này sẽ có mức giá từ gần 18 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng. Cụ thể, mẫu TV LED rẻ nhất là B6000 32 inch, giá 17, 9 triệu đồng. Mẫu TV LED B6000 40 inch sẽ có giá 35, 9 triệu đồng. Các series B7000 và B8000 sẽ có mức giá cao hơn. Đắt nhất là chiếc TV LED B8000 55 inch, giá 129, 9 triệu đồng.

Trao đổi với các siêu thị điện máy, được biết các mẫu TV này được bán với mức giá chênh lệch không nhiều so với giá mà Samsung công bố, sau khi đã tính toán và trừ các khoản chiết khấu, khuyến mãi. Tuy nhiên, bà Nguyễn Vân Quỳnh cho rằng mức giá của các mẫu TV LED “rất hợp lý”. Chẳng hạn, chiếc TV LCD Full HD 40 inch công nghệ cao cấp nhất hiện nay có mức giá khoảng 49, 9 triệu đồng. Trong khi chiếc TV LED B7000 40 inch của Samsung có giá 41, 9 triệu đồng, hoặc chiếc TV LED B6000 40 inch có giá 35, 9 triệu đồng. Như vậy, mức giá của TV LED “không hề đắt”, bà Quỳnh phân tích, và “người tiêu dùng lại được hưởng một công nghệ mới vượt trội”.

Ông Ngô Thành Đạt, Trưởng phòng Marketing của Pico Plaza, dự đoán người tiêu dùng sẽ thích và mua sản phẩm TV mới này. “Người Việt Nam vốn chuộng công nghệ mới, sản phẩm thời trang”, ông Đạt nói.

“Khi mua những sản phẩm mới ra mắt lần đầu, thực tế người tiêu dùng còn phải chịu thêm một loại phí là “phí thời thượng””, một khách hàng đang ngắm chiếc TV LED tại Media Mart trong ngày đầu ra mắt nói. “Khi sản phẩm đã trở nên quen thuộc, đại trà, cũng công nghệ đó, sản phẩm đó, chất lượng đó nhưng giá lúc đó đã giảm nhiều, do không còn loại phí thời thượng kia nữa”.

Cũng cùng quan điểm này, ông Ngô Thành Đạt của PicoPlaza nói: “Tất nhiên cũng sẽ có người chờ đến khi giá hạ song khi đó sản phẩm họ mua về không còn thời trang nữa”. Theo ông Đạt, khoảng 6 tháng đến 1 năm nữa, giá TV LED mới giảm. Bởi lúc này các model mới ra đời, hãng sản xuất nhiều và các công ty cùng tham gia sản xuất, thị trường sẽ bão hòa. Song ông Đạt cho rằng với các mặt hàng công nghệ, duy trì tính thời trang trong 6 tháng đã là “lâu”.

Mặc dù vậy, TV LED cũng như các loại TV LCD Full HD khác vẫn thuộc về dòng sản phẩm cao cấp đối với người tiêu dùng. Samsung cho biết theo dự đoán của công ty nghiên cứu thị trường Displaybank, TV LED sẽ chiếm khoảng 8% thị trường TV vào năm 2011. Trong năm 2009, Samsung đặt mục tiêu bán được 26 triệu TV màn hình phẳng trên toàn cầu.

Công ty điện tử Samsung Vina cho biết TV LED B8000 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6/2009 với mức giá 79.900.000 VND cho mẫu 46 inch, và giá 129.900.000 VND cho mẫu 55 inch. TV LED B7000 sẽ có trên thị trường Việt Nam vào tháng 4/2009, loại 40 inch có giá 41.900.000 VND và loại 46 inch có giá 54.900.000 VND.

TV LED B6000 40 inch cũng có bán trong tháng 4/2009 với giá 35.900.000 VND. Còn chiếc TV LED B6000 32 inch sẽ bán vào tháng 7/2009 với giá 17.900.000 VND. Dự đoán, mẫu TV 32 inch được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhất.