Sony Bravia theo phong cách Monolithic. Ảnh: Digitaltrends.

Theo SonyStyle của Mỹ, giá bán mà hãng đưa ra với các sản phẩm Bravia mới năm 2010 sẽ được điều chỉnh giảm xuống so với mức giá đã được công bố.

Các mẫu Bravia NX 800 (với phong cách thiết kế Monolithic), NX 700, EX 700, EX 500, EX 400, BX 300 là những sản phẩm nằm trong danh sách được điều chỉnh giá. Mức chênh lệch giá trước và sau khi giảm trung bình khoảng 300 đến 400 USD. Trong đó, series NX 800, EX 700 và EX 500 có những mẫu giảm tới gần 1.000 USD.

Các mẫu Bravia 2010 hiện tại mới chỉ nhận đặt hàng trước, chưa chính thức bán rộng rãi trên thị trường, khách hàng có thể đặt và nhận hàng với mức giá đã được thay đổi.

Bảng giá các mẫu Sony Bravia 2010 tại Mỹ

Model Kích thước Giá trước khi giảm Giá sau khi giảm NX 800 46" 2599 2299 52" 3399 2799 60" 4599 3499 NX 700 40" 2099 1699 46" 2599 2099 EX 700 32" 1099 999 40" 1699 1399 46" 2199 1699 52" 2799 2199 60" 3899 2999 EX 500 32" 799 699 40" 1099 899 46" 1599 1099 52" 2399 1899 60" 3399 2499 EX 400 32" 599 549 40" 799 699 46" 1199 899 BX 300 22" 349 299 32" 499 449

Các sản phẩm được bán tại thị trường Mỹ (giá niêm yết theo USD)

Theo Tuấn Anh (Sohoa)