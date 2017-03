Samsung là hãng sản xuất TV đầu tiên mang ứng dụng 3D lên trên TV 3D. Ảnh: Electronicshouse.

Hiện tại, hãng TV đứng đầu thế giới vẫn là nhà sản xuất có nhiều mẫu HDTV hỗ trợ 3D nhất trên thị trường, từ các dòng sản phẩm 3D LED, Plasma cho tới cả LCD thông thường.

Và mới đây, nhà sản xuất tới từ Hàn Quốc này còn bổ sung thêm một ứng dụng hỗ trợ thêm nội dung 3D dành cho những người sở hữu TV 3D của mình. Đây cũng là một phần trong chính sách cung cấp giải pháp 3D trọn gọi tới người dùng của hãng. Ứng dụng 3D mới của Samsung sẽ mang tên Explorer 3D, nằm trong kho ứng dụng Samsung Apps có trên những mẫu HDTV cao cấp như LED C7000, C8000 và C9000 series.

Explorer 3D là ứng dụng đầu tiên hiện nay, có trên HDTV, cho phép người dùng có thể xem, tải video, nội dung 3D trực tuyến từ trên Internet xuống màn hình rộng. Ngoài việc có thể xem các nội dung nổi ba chiều trên web, người xem cũng có thể tải về trailer của các bộ phim 3D đã và sắp được phát hành để thưởng thức, như Shrek Forever After, Megamind và How to Train Your Dragon.

Electronics House cho biết, hiện tại ứng dụng Explore 3D đã có mặt trên kho ứng dụng Samsung Apps của các mẫu HDTV hỗ trợ 3D được Samsung phát hành tại Mỹ.

Theo Ngân Lê (Sohoa)