Các thế hệ bộ vi xử lý mới nhất của Intel.

Vào năm 2011, máy tính tròn 30 tuổi và bộ não của nó - bộ vi xử lý thậm chí sẽ còn già hơn, đến những 40 tuổi. Cách đây tròn 40 năm, ngày 15/11/1971, Intel đã cho ra mắt bộ vi xử lý đầu tiên mang tên Intel 4004, có kích cỡ tương đương với một chiếc móng tay, được cài đặt trong một chiếc máy tính mang tên “Busicom” và chỉ thực hiện được những phép tính cơ bản.



Qua 40 năm phát triển, các bộ vi xử lý đã làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều, đồng thời nhỏ gọn và có mức giá vừa phải hơn so với trước. So với bộ vi xử lý đầu tiên Intel 4004, bộ vi xử lý 32nm hiện tại của Intel chạy nhanh hơn gấp 5000 lần, chứa hơn 1 tỷ bóng bán dẫn, mỗi bóng sử dụng năng lượng ít hơn gấp khoảng 5000 lần. Không chỉ vậy, các CPU hiện đại còn có thể thực hiện được rất nhiều các công việc cực kỳ phức tạp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khí tượng, hàng không, vật lý hạt nhân, kỹ thuật, v…v… trong khi chiếm ít diện tích hơn và cho hiệu năng cao hơn.



Đến năm 2015, sẽ có 2,25 tỷ máy tính được sử dụng



Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, máy tính đã trải qua một quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành công cụ phi thường của ngày hôm nay. Nó nhanh chóng được phổ biến và thâm nhập vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Và, CPU chính là bộ não của tất cả các máy tính và nhiều thiết bị điện gia dụng khác. Hơn thế, khi nhiều bộ vi xử lý cùng hoạt động nó đã là “trái tim” của các trung tâm dữ liệu, các siêu máy tính, các công cụ giao tiếp và các thiết bị số khác. Và kể từ khi nó ra đời đến nay, các thiết bị được điều hành bởi bộ vi xử lý đã gắn bó với đời sống của nhân loại đến nỗi thật khó mà tưởng tượng một cuộc sống mà không có chúng.



Vậy, tương lai của máy tính sẽ đi đến đâu? Theo dữ liệu từ Intel, trong năm 2010 trung bình cứ một ngày có gần một triệu máy tính được bán ra và điều này cho thấy, sự tăng trưởng có khả năng vẫn còn tiếp tục khi máy vi tính ngày nay có giá phải chăng hơn. Theo một khảo sát của IDC Worldwide Quarterly PC Tracker vào đầu năm nay, thì số tuần tích lũy thu nhập bình quân để mua một máy vi tính để bàn tại Tây Âu đã giảm từ 5,5 tuần trong năm 2000 xuống còn 1 tuần.



Còn theo Consumer Electronics Association 2010 Holiday Survey, dựa trên khảo sát từ trên 1.000 người trưởng thành ở Mỹ thì trong ba năm 2008, 2009 và 2010, máy tính xách tay đã đứng đầu danh sách mong muốn về hàng điện tử tiêu dùng của họ.



Forrester còn mạnh bạo hơn, họ dự đoán đến năm 2015 sẽ có 2,25 tỷ máy tính được sử dụng trên toàn thế giới (con số này năm 200 là một tỷ máy). Lượng máy tính sẽ tập trung chủ yếu tại các thị trường mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các thị trường này sẽ tiêu thụ hơn 800 triệu máy tính để bàn mới tính đến năm 2015.



Hiệu năng của bộ xử lý và nội dung tiêu dùng



Theo Analysis Mason, sức tăng trưởng máy tính ngày càng cao có một nguyên nhân lớn bởi sự gia tăng những nội dung do người tiêu dùng tạo ra. Ví dụ, việc sử dụng các trang web chia sẻ video đã tăng gấp đôi từ năm 2006 đến 2010. Mỗi một tháng, 12 tỷ video được xem trên YouTube. Người sử dụng không chỉ xem, tải các nội dung này vào máy tính mà còn muốn chỉnh sửa nội dung 3D, và điều này cần đến sức mạnh xử lý của máy tính.

Bộ vi xử lý intel pentium



Và với thế hệ vi xử lý thứ 2 Intel Core mới nhất được thiết kế để hỗ trợ khả năng mở rộng của máy tính bằng cách đáp ứng tính năng mà người sử dụng máy tính muốn. Ví dụ, họ tích hợp công nghệ cho phép chuyển đổi một tập tin video HD dài bốn phút trên máy tính xách tay để chơi trên iPod chỉ trong vòng 16 giây.



Khả năng mở rộng bộ xử lý đáp ứng lợi ích thiết thực của người sử dụng khi giúp các hoạt động của họ không bị gián đoạn cho dù họ đang xem một bộ phim, tạo ra nội dung hoặc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Sức mạnh của bộ vi xử lý cũng giúp đem lại cho người dùng sự trải nghiệm thực khiến họ cảm giác được kết nối bởi âm thanh, hình ảnh,



Ultrabook- hình dáng tương lai của máy tính



Theo Intel, hình dáng tương lai của chiếc máy tính sẽ là Ultrabook. Intel dự kiến ​​Ultrabook sẽ chiếm 40% lượng tiêu thụ máy tính xách tay vào cuối năm 2012. Và, họ cho rằng, đến năm 2013, toàn thị trường nói chung sẽ trải qua thời kỳ chuyển đổi, và mẫu máy kiểu dáng thanh lịch, siêu mỏng, siêu nhanh với khả năng xử lý mạnh mẽ và an toàn này sẽ là chuẩn mực mới trong các mức giá của dòng máy phổ thông.

Sản phẩm máy tính xách tay Ultrabook Zenbook của ASUZ

Hãng công nghệ hàng đầu này đã hé lộ về những nghiên cứu đang tiến hành để " tái định nghĩa trải nghiệm sử dụng máy tính của người tiêu dùng" bằng cách cung cấp những lợi ích luôn được người sử dụng tìm kiếm như: khởi động siêu nhanh, pin dùng được cả ngày, giao diện cảm ứng, kết nối liên thông liền mạch giữa các thiết bị, hỗ trợ cho tất cả các hệ điều hành, an ninh và đồ họa tốt nhất, và điều quan trọng nữa đó là: một mức giá phổ thông.



Intel cũng có kế hoạch phát triển máy tính xách tay thành một thiết bị siêu tối giản, siêu mỏng, kết nối internet cực kỳ linh hoạt. Vào tháng 5 năm 2011, Intel đã công bố dòng máy tính di động phổ thông mới, mỏng và nhẹ, được gọi là Ultrabook. Những máy tính này sẽ là kết quả hôn phối giữa hiệu suất và khả năng xử lý của máy tính xách tay ngày nay với những tính năng như của máy tính bảng và mang đến cho người sử dụng một trải nghiệm thao tác rất nhanh mà an toàn, trong một thiết kế mỏng, nhẹ và thanh lịch.



Ultrabook sẽ được định hình bởi Định luật Moore và công nghệ silicon giống như cách đã định hình nên máy tính truyền thống trong 40 năm qua, đại diện của Intel tiết lộ.



Và theo đó, với vai trò dẫn đầu trong công cuộc đổi mới sử dụng chất liệu silicon, Intel sẽ mang đến lợi ích cho nhiều người dùng hơn do máy vi tính ngày càng trở nên phổ biến hơn trong vô số các thiết bị. "Những yêu cầu sử dụng phức tạp hơn đòi hỏi các thiết bị mạnh hơn đồng thời dễ mang theo bên mình, từ đó buộc phải sử dụng các bộ vi xử lý tiết kiệm năng lượng vì thế, hướng đi của Intel là tập trung vào việc cung cấp các giải pháp vi tính có hiệu suất năng lượng tốt nhất cho người sử dụng," đại diện của Intel chia sẻ./.

(Theo Vietnam+)