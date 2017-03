Đây là một tin vui cho những tín đồ của Apple, bởi việc jailbreak sẽ cho phép người dùng có thể cài đặt thêm nhiều tweak cực hay. Công cụ này có thể jailbreak được các thiết bị từ iOS 9.0.2 trở xuống và chỉ hoạt động trên hệ điều hành Windows. Tất nhiên người dùng Mac cũng có thể cài đặt phần mềm này vào máy ảo chạy Windows.

Trước khi tiến hành jailbreak, bạn hãy sao lưu lại toàn bộ dữ liệu bằng iTunes, đồng thời vô hiệu hóa tùy chọn Find my iPhone bằng cách vào Settings > iCloud > Find my iPhone và chọn Off. Tiếp tục tắt luôn tính năng Passcode bên trong Settings > Touch ID & Passcode > Simple Passcode. Cuối cùng, hãy chuyển điện thoại sang chế độ máy bay (Airplane mode).

Sau khi tải về tập tin cài đặt Pangu, bạn hãy nhấn phải chuột vào đó và chọn Run as administrator, kết nối iPhone với máy tính bằng cáp dữ liệu, nếu iTunes hiện ra thì hãy tắt nó đi. Một điện thoại đã được nhận diện, người dùng chỉ cần kích vào nút Start > Already backup để bắt đầu quá trình jailbreak.

Sau khi khởi động lại, Pangu sẽ yêu cầu người dùng chuyển thiết bị về chế độ máy bay. Sau đó việc jailbreak mới bắt đầu được tiếp tục, bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn của Pangu cho đến khi hoàn tất.

Khi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm biểu tượng Cydia trên màn hình chủ, điều này đồng nghĩa với việc chiếc iPhone đã được jailbreak thành công.

MINH HOÀNG