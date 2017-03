Hoạt động xuyên suốt chương trình Triển lãm - Hội thảo Arena 3 là chương trình trưng bày sản phẩm kết quả học tập của học viên các khoá học từ ngày thành lập đến nay như sự giới thiệu và tổng kết thành quả quá trình dạy và học của thầy trò Trường Arena Multimedia trong 3 năm qua.

Thầy Nguyễn Duy Thơ – Giám đốc Đào tạo Trường cho biết “Đây là chương trình triển lãm - hội thảo đầu tiên sau 3 năm đặt nền móng và xây những viên gạch đầu tiên cho “ngôi nhà” Arena Multimedia. Bắt đầu từ năm nay chương trình này sẽ trở thành hoạt động thường niên được tổ chức vào khoảng tháng 7, tháng 8 hàng năm. Thông qua những triển lãm - hội thảo như lần này, chúng tôi muốn giới thiệu thêm một con đường mới, một lựa chọn nghề nghiệp mới đến các bạn trẻ - những người yêu thích sự sáng tạo và đột phá. Bên cạnh việc chọn theo học tại các trường Đại học trong và ngoài nước, các bạn có thể lựa chọn Arena Multimedia như một nơi trang bị cho bạn những kiến thức và kỷ năng để bạn vững tin bước vào đời với sự tự tin và khả năng thành công với nghề nghiệp”.

Và đặc biệt cũng qua chương trình lần này, Arena Multimedia lần đầu tiên giới thiệu ấn phẩm Age of Media - tập sách nhỏ như một quyển kỷ yếu về những học viên khoá học đầu tiên đang bước vào giai đoạn tốt nghiệp. Đây là ước mơ ấp ủ trong suốt 2 năm của các học viên có tâm huyết, do tự các bạn viết, sưu tầm, xử lý, trình bày và in ấn và đang được hoàn thiện để xuất bản thường xuyên trong thời gian sắp tới.

Song song với chương trình triển lãm trưng bày là các hội thảo hướng nghiệp mang hơi thở của nhịp sống hiện đại với các chủ đề liên quan đến việc ứng dụng mỹ thuật đa phương tiện vào lĩnh vực mới mẻ của xã hội.

Triển lãm diễn ra từ ngày 30 đến 01-8-2010 tại Hội trường Khách sạn Hoàng Đế, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM. Chương trình là sự ghi lại thành quả sau 3 năm hoạt động từ ngày thành lập đến nay của Trường Arena Multimedia.























TÂM BẢO