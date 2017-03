Gói dịch vụ truyền hình HD của K+ hiện cung cấp 78 kênh bao gồm 70 kênh SD và 8 kênh HD gồm K+1 HD, K+NS HD, AXN HD, HBO HD, Star Movies HD, Discovery HD, National Geographic Channel (NGC) HD, ESPN HD. Ba kênh AXN HD, HBO HD, Star Movies HD trình chiếu những bộ phim mới đặc sắc nhất của Hollywood đa dạng về thể loại và dành cho tất cả mọi lứa tuổi trong gia đình. Đây là những kênh phim truyện được khán giả Việt Nam yêu thích nhất hiện nay. Hai kênh khoa học tài liệu Discovery HD và NGC HD cung cấp những chương trình phi giả tưởng, những tài liệu chân thực về đời sống tự nhiên, khoa học, văn hóa và lịch sử… Kênh ESPN HD vốn quen thuộc với người yêu thích thể thao sẽ mang đến cho khán giả các sự kiện thể thao lớn của quốc tế bao gồm cả tennis, bóng bầu dục, đua xe Công thức 1, điền kinh, đua xe máy…Cuối cùng, kênh K+1 HD và K+NS HD là hai kênh giải trí tổng hợp chuyên về thể thao, điện ảnh và âm nhạc. Với thế mạnh là các chương trình thể thao quốc tế, kênh truyền hình K+1 HD và K+NS HD sẽ mang đến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn của các giải đấu Ngoại hạng Anh, La Liga, Italian Serie A, Champion League theo chuẩn HD. Đặc biệt, Truyền hình độ phân giải cao K+ có độ phân giải lên tới 2 triệu điểm ảnh (1920 pixels x 1080 lines) gấp gần 5 lần độ phân giải các kênh truyền hình tiêu chuẩn (720 pixels x 576 lines) mang lại một kết quả ấn tượng về vẻ đẹp, độ chân thực, độ sâu và kích thước của toàn bộ hình ảnh.

Để sử dụng dịch vụ truyền hình độ phân giải cao K+, các thuê bao mới cần có một bộ thiết bị bao gồm 1 chảo thu phát sóng parabol, 1 bộ giải mã theo chuẩn HD do K+ cung cấp, cáp nối và thuê bao K+ Premium HD. Bộ thiết bị giải mã HD do hãng Samsung sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đối với những khách hàng đang sử dụng dịch vụ của K+ có nhu cầu nâng cấp lên gói Premium HD sẽ được giảm giá 15% chi phí thiết bị so với mức giá chính thức đồng thời chỉ cần trả mức phí chênh lệch chuyển đổi từ thuê bao hiện tại lên thuê bao K+ Premium HD. Sau khi đăng ký thuê bao K+ Premium HD, khách hàng được thưởng thức 8 kênh truyền hình theo chuẩn HD và hơn 70 kênh truyền hình theo chuẩn SD. Trong thời gian ra mắt truyền hình HD K+, các khách hàng mới cũng được hưởng các chương trình ưu đãi về giá. Thông tin chi tiết các mức ưu đãi được cập nhật tại địa chỉ www.kplus.vn.

Một chương trình giải trí trên kênh K+

Ông Cao Văn Liết, Tổng giám đốc công ty VSTV cho biết: “HD là chuẩn công nghệ truyền hình tiên tiến trên thế giới. K+ giới thiệu dịch vụ này nhằm hoàn thiện dịch vụ của mình. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm một số kênh HD chất lượng khác chưa có tại Việt Nam. Tuy nhiên, SD vẫn là thị trường chủ chốt mà K+ không ngừng phát triển chất lượng để phục vụ khách hàng tốt hơn nữa mà không tăng phí thuê bao”.

TÂM BẢO